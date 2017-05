Sucesss oplevelse:

For nogen tid siden holdt jeg mit første oplæg til et åbent møde i Århus om mit liv, min sygdom og mit forfatterskab og det var en success! Jeg er simpelthen så glad, da det var min første gang og det gik rigtigt godt, jeg var ret afslappet i min tale selvom jeg var nervøs. Folk stillede også nogle gode relevante spørgsmål og det var meget lærerigt. Så nu skal jeg helt klart ud at holde oplæg eller foredrag om mit liv. Jeg har videreudviklet mit oplæg her under og er slet ikke færdig endnu, men her kommer det altså.

Stormfuglens rejse

Præsentation

Mit navn er Shirley Ankerstjerne, jeg er 36 år og bor i Århus. Jeg er forfatter og på førtidspension, grundet en sjælden lidelse ved navn Organisk hallucinose, som er en form for skizofreni.

Ligeså langt tilbage jeg kan huske har jeg hørt stemmer, men som barn kaldte jeg det bare noget andet. Jeg kaldte det tanker der ikke var mine. Som barn var det dog mest nedsættende stemmer, der sagde til mig at jeg ikke var noget værd, og at jeg ikke fortjente noget godt. Dengang tænkte jeg ikke på det som stemmer. Det var først da jeg blev omkring de 19 år, at det udviklede sig. Jeg blev opmærksom på at det ikke var ”normalt”, og at det hed ”At høre stemmer”.

Det var også der jeg første gang hørte en stemme der råbte: ”Alle er dine fjender og ønsker dig død!”. Dengang forstod jeg slet ikke hvad det var stemmerne ville mig. Det var først mange år senere jeg fandt meningen bag det. Igennem stemmehørergrupper, samt min gamle bostøtte Lene Sloth, plus min psykolog og mange andre, lærte jeg at mine stemmer var en del af mig, og at de havde et budskab.

Faktisk gik det op for mig at netop den stemme fra dengang havde ment at jeg færdes i nogle dårlige miljøer, og i blandt mennesker som ikke var gode for mig. Der ved så var de ”Mine fjender”.

Det var takket være en historie om en pige hvis stemmer havde sagt at hun skulle hoppe ud af vinduet, men i virkeligheden var det fordi hun isolerede sig, og at hun skulle gå ud og leve sit liv. Jeg tror på den dag i dag at stemmer er vores indre vejleder.

Psykologens logiske svar på sjælens krise

Det der dog virkeligt har reddet mig er noget min psykolog engang sagde til mig, det var den første gang jeg kom ind til ham hvor jeg var selvmordstruet og psykotisk. Jeg sagde til ham: ”Jeg vil bare dø og finde glæde ro og fred på den anden side”. Hvorefter min psykolog spurgte tilbage på en meget logisk måde som han jo var: ”Jamen… Kan du da ikke bare finde glæden og roen her i livet?” Først flere år senere forstod jeg den sætning, og valgte at tage ansvar for mit eget liv.

At komme der til var ikke nogen nem vej at gå. Jeg har gået mange omveje, så at sige. Ad de omveje nåede jeg at runde over de 100 indlæggelser på både Psykiatriske afdelinger og Kommunehospitalet, grundet mine utallige selvmordsforsøg.

Som 19 årig startede jeg ud med at få diagnoserne: Borderline, OCD og spiseforstyrrelse. Borderline diagnosen viste sig senere hen at være en fejldiagnose. Dog først efter en længere kamp med systemet. Jeg oplevede at blive stemplet, og det ”Stempel” betød for mig at jeg i mange år følte mig usynlig, som om de ikke rigtigt så MIG, det menneske jeg var, med de problematikker jeg nu havde. Det var som om de kun så diagnosen. Jeg har oplevet eksempler som at sidde på psykiatrisk bange og alene om mine stemmer. Jeg var nervøs og sad og kiggede rundt i rummet, lyttede for meget til stemmerne, de havde overtaget mit liv. I det jeg sidder og kigger rundt, spørger en ung mandlig overlæge mig: ”Sidder du og kigger sådan rundt i rummet, for at vise mig at du er psykotisk?”. Med andre ord: Han så mig ikke, kun diagnosen.

Jeg har fået at vide jeg kun var ude på opmærksomhed, eller at jeg ikke kunne tillade mig at have det sådan eller sådan. Situationer hvor nære behandlere igen og igen valgte at se den anden vej. Enten var jeg for glad og dermed ikke syg og alt for selvstændig. Eller også var jeg for syg til at få hjælp.

Det var PROVOKERENDE så ligeglade de var, alt dette på grund af en diagnose. Og mig? Jeg har været tæt på at dø mange gange, ligget på intensiv, efterfølgende kommet ud på psykiatrisk skadestue med vagt på og alligevel blevet afvist. Jeg kunne have været død, men i sidste ende valgte jeg at leve, men det vender jeg tilbage til.

Hjemløs og ”Trappen”

Jeg ved ikke om i husker Trappen som lå ved Vanggård Centeret for en del år tilbage. Jeg gør i hvert fald. Det var et værested for hjemløse unge, jeg blev hjemløs fordi jeg ikke magtede mit eget hjem, jeg spiste stort set ingenting og blev undervægtig, vejede omkring 44 kg i den periode. Fik ikke rigtigt nogen hjælp. Så jeg besluttede mig for at opsøge ”Trappen” som viste sig at være en kæmpe hjælp for mig. De lyttede og forstod, de andre unge der gik der vil jeg aldrig glemme, de var selv hver i sær i en svær situation i deres liv, og ofte tænker jeg på hvor de mon blev af. Jeg var hjemløs i ca et halvt års tid. Trappen måtte lukke på grund af besparelser. Jeg vil takke en særlig dame, nemlig hende der oprettede Trappen i sin tid. Jeg fandt aldrig ud af hvor hun forsvandt hen. Men tak for hende.

Den dag valgte jeg livet

Med de oplevelser i bagagen valgte jeg en dag at bryde ud af mit sygdoms mønster. Jeg blev træt af at være afhængig af andre folks hjælp. Jeg indså at i virkeligheden var der kun EN der kunne hjælpe mig, og det var mig. I alle de år havde jeg vandret rundt i en skygge fra de behandlere der ikke så mig. Nu var det på tide at jeg huskede min styrke, mine vinger. For i virkeligheden ville jeg kunne alt hvis jeg bare huskede det.

I 2012 flyttede jeg ud for mig selv, efter at have boet i årevis på forskellige bosteder for psykisk syge, hele den handling og det at lære at stå på egne ben, var en milepæl i mit liv. Et andet vendepunkt for mig var blandt andet også en kær veninde der sagde til mig: ”Alt den energi du bruger på at være negativ, ja virkeligt at dykke ned i det hul og være destruktiv og sukke dybt over livet, den kunne du hvis du ville, vende om til noget positivt. Det var det jeg formået, jeg vendte det på hovedet og så hele verden i et helt nyt perspektiv. Jeg flyttede bjerge.

Jeg er i dag stemmefri og i det hele taget symptomfri. Udgiver min første ungdomsroman ”Det tynde bånd” ved Forlaget Snepryd som kort fortalt handler om en pige på 16, der på mange områder bare er en almindelig teenager, men med et følsomt sind. Hun skriver og drømmer om at blive forfatter, og hun elsker at pjatte med sin veninde Cecilie. Det er sommer og hun er lige begyndt på en ny efterskole og alt tegner godt, da det hele pludselig eskalere efter en leg med ånden i glasset. Ting sker og en præst ævler om negative energier og en ond spiral, og et spøgelse Daniel begynder at hjemsøge hende, kæresten opføre sig blæst og fester går galt, samt hun begynder at skade og sulte sig selv.

Men hvem er Daniel og hvad vil han hende?

Håber du vil læse svaret i min roman, som udkommer engang i september eller oktober i år.

Jeg har også selv udgivet to kortprosa digtsamlinger ved navn: Lyde under vand og en udvidet version af samme bog der hedder ”Flere virkeligheder af dig”. Her af følgende to digte fra ”Flere virkeligheder af dig”.





Lyde under vand

Og når jeg druknede endnu engang hentede du mig op igen, stilheden fyldte for meget og i virkeligheden var evigheden for lang. Fortæl mig det du ser; ikke om min smerte men om det opløste mørke. Ved at du gentagne gange har forsøgt at trænge igennem til mit halvfærdige rum. Selvom himmelen var klart blå – som kobolt – ændrede min virkeligheds sans sig sammen med dit åndedræt. Mit fortumlede forsøg på at komme op til overfladen var mat, skreg med urolige drømme i mit hoved, men lydende var kun bobler af tid.

Dryppende på kanten af evigheden, smeltede jeg langsomt ned i en grumset verden, fyldt med dyr fra underverdenen. Sekunder af noget udefinerbar kom rullende ind fra en side og naturens orden var pludselig ikke ordentligt. Forandret af virkelighedens grånende integritet – Side om side med politikere og nye regler, regnvejrs dråber og stakler på gaden.

Kunne vi blot ændre den form af ligegyldighed der trængte igennem alle steder, følelsen af at drukne i en verden med matte overflader. Der var ingen dybde, ingen storslåede eventyr. Hvor var vi dog blevet af? Mine stemmer skreg i alle retninger og min hud krympede i takt med den tid det tog systemet at lukke ned for alt; de dræbte det sidste stykke menneskelighed i en ellers ordnet verden.

“Jeg er nede på bunden” sagde hun.

“Så klatre op til overfladen”, hviskede han.

“Jeg er halvvejs, men kan ikke se dig mere”

– Sukkede hun og græd”

”Men du er en sommerfugl” sagde han.

– Hvorfor bruger du ikke dine vinger?

– Shirley Ankerstjerne.