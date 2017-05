Nogen gange ville jeg ønske at det “kun” var min mors svigt der har præget min barndom/ungdom. Sådan er det desværre ikke. I slutningen af 80’erne tog hun mig tit med når hun skulle på værtshus. Her mødte hun en mand der var rigtig ubehagelig. Det eneste jeg husker ham for er alle de slag jeg fik. Husker tydeligt en gang hvor jeg skulle lave noget matematik som drillede mig. Jeg har aldrig været god til matematik, så jeg skulle bruge tid på at finde løsningen, min mor spørger på et tidspunkt om noget i forbindelse med en opgave og da jeg jo lige skal tænke går der lidt tid. Det passede absolut ikke manden, der tager fat i mit hår og slæber mig hen over gulvtæppet og skælder mig voldsomt ud fordi jeg svarede med det samme. Min mor gør intet for at forhindre det der sker. Hun virker ligeglad. Hun har på det tidspunkt fået et barn mere som jo er ønsket, så det er der hendes opmærksomhed er. Hun tager sig ikke af at jeg er dybt ulykkelig og bange. I Marts 92 bliver hendes 3 barn født og vi er nu flyttet fra pigernes far. Der er det at det går helt galt. Jeg stjæler og lyver og laver meget ballade. Jeg mærker ingen kærlighed fra min mor, hun lukker mig helt ude. Det er kun de 2 andre piger der betyder noget.

Efter jeg er kommet hjem fra efterskole og kommer på institution, kommer endnu er maridt. Jeg bliver blandet ind i noget ballade på stedet og tager derfor kontakt til en fyr, der arbejder i en ungdomsklub jeg kom i, for at høre om jeg må komme hjem til ham og snakke. Det må jeg gerne, så jeg tager sko og jakke på og går. Vi ser en film, og han får lidt øl. Han bliver på et tidspunkt meget kærlig og kommer over ved siden af mig der sidder på hans seng. Han får mig lagt ned og han planter sig ovenpå mig. Han begynder at kysse mig og røre ved mig. Han prøver at åbne mine bukser og der går jeg i panik. Først kan jeg næsten ikke bevæge mig af skræk, men jeg får ham væk og siger jeg hellere må tage hjem. Turen hjem føles meget lang. Jeg ryster og græder hele vejen. Da jeg kommer hjem går jeg direkte op på mit værelse og græder mig selv i søvn. Dagene går og jeg lader bare som ingenting. Folk skulle ikke vide noget. Der går omkring 1 år inden jeg fortæller min mor om det. Selvfølgelig tror hun mig overhovedet ikke, ved ikke hvorfor jeg fortalte hende det, for jeg vidste jo godt det ikke ville ende godt. Hun tror stadig ikke på det den dag idag. Plus hun nægter at hendes døtres far var modbydelig imod mig.

Da jeg er 18 begynder jeg at tage til Hellevad hver weekend. Jeg har fundet en kæreste dernede og er helt vildt glad. En enkelt gang er jeg taget afsted i en hverdag hvor han skulle på arbejde om natten. Jeg går i seng ved 22 tiden og falder hurtigt i søvn. Da klokken bliver ca 04 vågner jeg ved at der er en lyd. Jeg åbner mine øjne, og i det jeg åbner mine øjne, kigger jeg ind i løbet på et gevær. Jeg skriger og råber på hjælp. Aldrig har jeg været så bange. Det viser sig at det er min kærestes kollega, som han har sendt hjem til mig for at skræmme mig. Fyren kan kun engelsk, så han siger til mig at jeg skal holde kæft og høre efter. Han fortæller mig at jeg skal forlade hjemmet og aldrig komme tilbage. Der står jeg så, klokken 04.30 i en by langt fra Kolding og har intet sted at tage hen. Jeg ringer til min daværende kontakt person, hun tager ikke sin mobil så jeg må prøve hendes kollega. Heldigvis tager han den og jeg forklarer hvad der er sket og spørger om han kan hjælpe. Han kender godt Hellevad og siger jeg skal gå op til pølsevognen og vente på ham der. Jeg husker ikke selv at jeg er blevet hentet eller at jeg er kommet hjem. Jeg har fået fortalt at da jeg bliver hentet er jeg nærmest i chok. Jeg siger ikke et ord på hele turen og kigger bare ned. De første dage efter episoden er meget uklare for mig. Jeg har fået fortalt at jeg bare lå i min seng. Jeg snakkede ikke med nogen, min mobil var slukket og gardinet rullet ned. Der går 14 år før jeg kan snakke om det igen.

Som tidligere skrevet begyndte mine hallucinationer allerede omkring 1 klasse. Jeg får en datter i 2004 som betyder alt for mig. Hun bor hos mig og trives. I 2007 får jeg en søn. Efter 5 dage på sygehuset bliver jeg presset til at udskrive mig selv da min mor, der har min datter mens jeg er indlagt, ikke vil tage sig af min datter længere. Jeg vidste godt jeg ikke var klar, men kunne intet gøre da jeg ikke havde andre der kunne træde til. Da min søn er knap 2 1/2 måned kommer de begge i pleje. Jeg kan ikke klare mere. Jeg er udkørt, har ondt og ser skikkelser overalt. Stemmerne i hovedet er så høje at jeg frygter andre også kan høre dem. Jeg bliver i November 2007 indlagt på psykiatrisk afdeling på Kolding Sygehus. Der får jeg diagnoserne borderline og depression. Først i 2011-2012 henviser en psykiater mig til udredning for at finde ud af hvad jeg har. Da jeg har været under udredning i knap 1 år får jeg nye diagnoser. Paranoid skizofreni, angst og depression. Min daværende psykiater sagde til mig at man ikke har hallucinationer når man har borderline, så hun forstod slet ikke jeg havde den diagnose. Det er dog først i 2015 jeg igen fortæller en om oplevelsen i Hellevad. Jeg skal nu igennem endnu en udredning for, denne gang for PTSD.

Jeg er idag gift med Verdens dejligste mand. Han støtter mig alt det han kan. Vi har snart 6 års bryllupsdag, har fået en lille pige i 2014.

I forhold til min mor, der er ingen kontakt. Snakker heller ikke med hendes 2 andre piger. Når folk spørger ind til min familie bliver min mor og hendes døtre ikke nævnt. De er i mine øjne ikke min familie. De har aldrig ville mig noget godt, så det passer mig fint at de ikke er i mit liv. Jeg har en meget lille familie, men jeg elsker dem alle. Udover min mand og vores børn, kan min familie tælles på to hænder.

Jeg er idag stadig meget påvirket af hallucinationer og skal vide hvis der bliver sat nye ting ind i stuen mens jeg sover. Jeg går helt i panik hvis jeg ser noget på blandt andet stuebordet der ikke var der før. Jeg falder sammen og græder og ryster. Jeg skal til at have noget struktur i hverdagen og få noget ud af dagen der lige nu kun forgår hjemme. Er meget sjældent udenfor hjemmet da jeg ikke kan overskue alle de indtryk og lyde på nuværende tidspunkt.