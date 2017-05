Han hilser på mig i solen ved papegøjerutsjebanen i Skydebanehaven en tidlig dag i maj, og han roser mit tørklæde. Det matcher hans, det er gode farver, siger han. Jeg takker og fortæller, at jeg har haft det i mange år og bruger det nærmest hele året. Jeg var faldet for det og havde ønsket mig det i fødselsdagsgave, og min lillebror gav mig det. Siden mistede jeg det i toget fra Trekroner til Valby, men så fandt jeg et mage til brugt på Trendsales. Det var nemt at søge på ternet tørklæde Nümph, forklarer jeg ham.

Hun siger farvel til mig en sen eftermiddag i distriktspsykiatrien på Gammel Kongevej og roser mit tørklæde, og jeg fortæller, at jeg også havde det, da jeg var indlagt, hvor det var min glædesregnbue, jeg havde lavet hen over radiatoren. Hun lytter interesseret og spørger ind til det, og jeg fortæller om de andre symboler, jeg lagde i mine ting, da jeg lagde dem ud over min seng og gulvet på værelset. Hun kan se, at der var stor mening og fin symbolik i det, og jeg fortæller, at personalet ikke spurgte ind til det, men bad mig om at rydde op, når jeg havde lavet mine forskellige symbolrækker, der gav mening for mig både dengang og nu. Jeg siger, at personalet ikke var så gode til at spørge ind til det, der lå bag psykosen, til mine handlinger og forestillinger. Jeg tror, at der er en dybere mening med mange af de ting, der opstår i en psykose, siger jeg til hende.

Sådan kan blot en ting betyde noget forskelligt, men dog altid noget særligt, og de kan rumme mange historier. Vi bærer vores historier med os, og det er forskelligt, hvem der får hvilken historie – og om de overhovedet får dem fortalt. Hvis vi er åbne og nysgerrige får vi måske en vigtig og betydningsfuld historie fortalt, og måske kommer vi ind til kernen af noget, der er vigtigt for den anden.