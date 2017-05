Har fulgt med i debatten om “Anoreksigne” fra TV2, der handler om en anoreksi-ramt kvinde, der har valgt at offentliggøre nøgen-billeder af sig selv og sine kun ca. 31 kg – til skræk og advarsel for andre, der måtte være på vej ind i helvede og måske endnu vigtigere for at skabe en debat om det tabubelagte emne: anoreksi!

Og det har hun så sandelig fået – debat & opmærksomhed.

Redningskransen

Jeg vil ikke kommentere debatten yderligere her – og så alligevel… da dét der slår mig, efter at have læst mange af kommentarerne på TV2 online, det er, at for udeforstående kan sygdommen anoreksi virke fuldstændig ufattelig og ubegribelig, da det ja… ER en meget mærkelig psykisk sygdom, som kan være svær at sætte sig ind i, da den er så destruktiv og selvudslettende.

Men det man skal prøve at forstå, det er, at man som anorektiker føler, at anoreksien er som en redning – i starten af sygdommen. Ofte er personen inde i et enormt følelsesmæssigt kaos og med en følelse af at drukne. Og så kommer redningen… sygdommen… PLASK… som en redningskrans, der i første omgang er tiltænkt som en “overlevelsesstrategi”, du kan holde fast i for ikke at drukne. For drukne er det andet valg, du har… – føler du. Men redningskransen har sit eget ensomme liv i vandet. Den fører dig rundt, og du følger bare med. Det eneste gode ved redningskransen er, at du ikke drukner. Det dårlige er, at du aldrig har været så isoleret og ensom i hele dit liv, da anoreksi er et tabubelagt emne.

OG… i de 6 år jeg var syg (hvilket nu er snart 20 år siden) var der ikke én eneste, der spurgte mig, da jeg vejede mindst (36 kg), om jeg var okay (med undtagelse af min familie og nærmeste venner). Jeg var på arbejdspladser med over flere hundrede ansatte. Jeg trænede i diverse fitnesscentre og så videre. Ingen sagde noget. Og denne fortielse medførte desværre en endnu større ensomhed og isolation. Den negative spiral fortsatte.

Min historie kan du læse i min bog: “Mit tynde liv“. Jeg fik professionel behandling og derigennem troen på, at jeg kunne svømme uden redningskrans – og endnu vigtigere var lysten til at svømme, hvorhen jeg selv ville. Så jeg smed redningskransen og valgte livet i stedet!

Hurra for debatten, åbenheden og opmærksomheden!

SÅ… min pointe med ovenstående er en stående klapsalve og glæde helt ind i mit hjertet over, at vi nu er nået så langt, at vi kan have en åben debat om anoreksi. At vi kan få billeder smækket op på skærmen, der konfronterer os med anoreksi. Og nej… det er IKKE kønt. Men det er virkelighed. At vi kan tale sammen, så de anoreksi-ramte og deres pårørende ved, at de ikke er alene med deres tanker. At de ikke er alene i vandet.

Og her ender min debat om den ensomme psykisk sygdom anoreksi, som jeg virkelig håber på at Signe og alle andre, der er ramt må gøre sig fri af, så de kan komme ud på den anden side og nyde alt det fantastiske, som livet har at byde på.