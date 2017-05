Ja, det må være det, der er sket. Ellers er det min positivitet, der har påvirket min krop.

I fredag kom svaret på scanningen af min mave. Jeg havde den 10. januar i år slugt en kuglepen! Se tidligere blogindlæg nederst!

I de måneder, der er gået, har jeg levet i et fysisk og psykisk fængsel. Det har været meget begrænset, hvad der er foregået i min hverdag her på afdelingen. Ikke nok med at alt uledsaget udgang var taget fra mig, jeg blev også meget begrænset i fysisk aktivet. Faktisk måtte jeg kun gå.

Min ryg og min vægt er nu blevet lagt oven i alle de andre problemer, jeg har. Jeg har trøstespist meget, og det i kombination med nedsat aktivitet og dårlig ryg er virkelig en ond cirkel.

Men nu er det overstået!

Kuglepennen var ikke at se på billedet af min mave. Jeg har ikke opdaget, at den er kommet ud. Måske er den blevet opløst af mavesyren og evt. kommet ud i småstykker. Jeg ved ikke, hvad der er sket med den, men væk var den.

Nu gælder det for mig om at holde begge ben på jorden og ikke gabe over for meget. Det er så vigtigt, at tingene foregår i et tempo, hvor jeg har hele mig selv med.

Mit kontaktteam er meget støttende, men ”passer lidt for meget på mig”. Det er dem, der sætter grænserne, og det er til tider svært for mig. Jeg ved, at de kender min problematik med at have for mange bolde i luften. Så det kommer til at tage halve år, inden jeg når op på den udgangsstatus, jeg var på, inden jeg slugte kuglepennen.

Det vigtigste for mig er besøgene hos min kæreste. Det er jeg overbevist om, at jeg får lov til. Hele grunden til alle mine begrænsningen var jo, at lægen ikke ville tage ansvaret, hvis jeg pludselig fik symptomer på, at der var gået hul på mine tarme, enten pga. aktiviteter, som kunne fremprovokere et hul, eller under en uledsaget udgang. Det er virkelig en reel bekymring, han havde. Jeg har to gange før haft hul på tarmene ved indtagelse af lignende ting.

Det har været et helvede at komme gennem.

Nå, men det er på overstående, at jeg bygger min formodning, om at jeg må besøge min kæreste om ca. 14 dage.

Til slut vil jeg sige, at min bog nummer to udkommer den. 26. juni 2017. Den kommer til at hedde ”Længslernes fængsel” – Outsideren får selvfølgelig et eksemplar.

Mange forårshilsener med en plan om at skrive flere blogs hen over sommeren.

Trine Petersen

