Med nyheden om at flere børn og unge udsættes for tvang, giver Outsideren et bud på, hvordan tvang kan nedbringes.

Af Maja Skov Vang

Flere børn og unge udsættes for bæltefiksering, fastholdelse og tvangsmedicinering i psykiatrien. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af tvang er steget fra 16,6 procent i 2011 til 22,5 procent i 2016. Det betyder, at hvert femte barn bliver udsat for tvang i psykiatrien.

Outsideren udgav i 2014 et temanummer om netop tvang, hvor vi blandt andet gav vores bud på, hvordan de psykiatriske afdelinger kan nedbringe eller helt afskaffe brugen af bæltefiksering:

Aktiviteter

På Psykiatrisk Center Hvidovre tilbyder de flere aktiviteter til patienterne. Det kan være madlavning, motion, musik, tegning, gåture og bagning. På Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Esbjerg har de mange aktiviteter for de unge, blandt andet fitness, løb, gåture tre gange dagligt, spil, rundbold, motion i deres gymnastiksal, kegler, dart, boksning, cykelture, madlavning, håndarbejde, mestringsgruppe hver tirsdag, ADL-gruppe (Almindelig Daglig Livsførelse), angst- og fobigruppe, skoletilbud og motion via Ipad.

Fysiske rammer

På Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Ballerup udvider de haven og laver en del af haven om til et sted, man kan komme ud og afreagere. De fysiske rammer er vigtige. Der skal være adgang til en have og mulighed for at gå ud at ryge, når man vil ifølge overlæge Munthe Suenson. Om nødvendigt må man rive de eksisterende bygninger ned og bygge nye, siger pårørende Dorte.

Samarbejdsaftaler

På Psykiatrisk Center Ballerup har de indført skriftlige samarbejdsaftaler med patienter, når de bliver indlagt. Her skrives blandt andet ned, hvad personalet skal gøre, hvis patienten bliver opkørt.

Kommunikation

Flere af dem, der har været tvangsindlagt, og som vi har talt med til temanummeret, efterspørger en bedre kommunikation på de psykiatriske sengeafsnit. Det er også noget af det, som gennembrudsprojektet for nedbringelse af tvang arbejder med. I deres idé-katalog til de psykiatriske afsnit har de samlet en masse forslag til bedre dialog.

Uddannelse af personalet

På Psykiatrisk Center Hvidovre får de ansatte en månedlig kursusdag over en periode på to år. Her får de undervisning i kognitiv miljøterapi, tvang, psykopatologi og recovery, og de trænes i psykofysiske greb.

Kulturændring

Der skal ske en kulturændring på de psykiatriske sengeafsnit, så bæltefikseringer altid er den sidste udvej.

Evaluering

På Psykiatrisk Center Hvidovre evaluerer man alle bæltefikseringer efterløbende og lærer heraf, hvordan man kan blive bedre til at undgå bæltefikseringer.

Mestringsstrategier

Mestringsstrategier kan bruges i opkørte situationer for eksempel kugledyner, kugleveste og kugleseng, isterninger og skup-op-is, musik, motion eller boksebolde.

Sanserum

Både Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Ballerup vil lave et sanserum, hvor lys, lyd og tv-skærm kan give fornemmelsen af et hav eller en skovbund. Her vil det være muligt at komme ind sammen med to ansatte.

Læs også historien om en mor, der oplevede, at hendes datter blev bæltefikseret 100 gange på side 6 i temanummeret Tvang: Link til temanummeret Tvang.