Jeg råbes af, skældes ud, diskuteres med og bankes. Hver dag. Hele tiden. Uanset hvor jeg er, hvad jeg laver og hvem jeg er sammen med. Jeg kan ikke stikke af. Der findes ingen flugt. Og det er det værste. At man ikke kan flygte fra sig selv. Man er konstant i krise. Konstant fanget – som var man spændt fast i bælte. Uden mulighed for at komme væk. For at få pause. Ro. Fred.

Jeg ved det kan være svært at forstå – for det er ikke synligt, men man må da kunne se det alligevel. På poserne under mine øjne, det tomme blik, min stirren og min sidden. Men ingen ser noget – de siger i hvert fald intet, men vender blot om og går. Efterlader mig. Og jeg ender igen i magtesløshed. I en kamp, for at råbe folk op, men uden at råbe for højt. Det er næsten umuligt – hvis blot andre vidste hvordan det føles indeni. For…

…det er ikke dine ben, der knækker sammen under dig og tvinger dig ned. Det er ikke din krop, der kramper op og lammes, så du, urørlig og forstenet, sidder tilbage. Det er ikke dig, der væltes og skubbes og pludselig finder dig selv siddende, sammenkrøllet på gulvet, med vådt salt løbende ned af dine kinder. Det er ikke dig, der tvinges til at hive efter vejret imens du, krampagtigt og stædigt, prøver at holde blot en smule sammen på dig selv. Det er ikke dig, der overlades til dig selv, når du har allermest brug for andre. Du efterlades ikke som jeg – helt i stykker og ked. Du trampes ikke ekstra på, når folk kan se du er i stykker. For det kan de med andre. Se at de er i stykker.

Jeg falder fra hinanden. Bliver til atomer. Ligegyldige, usammenhængende, flyvende atomer. Jeg bliver hvid, gennemsigtig og våd – for jeg glemmer at ilte mit blod og jeg kan ikke stoppe med at græde. Det gør så helt igennem ondt, at have ondt hvor ingen ser det. Det gør ondt, at føle sig overset eller ildeset – når man bare har brug for omsorg. Brug for at nogle ser netop det, der er så i stykker. I stedet trampes det på – jeg trampes på. Og hver gang jeg prøver, at holde vagt ved et stykke af mig selv – så kommer der en ny forbi og bare tramper. De er for mange og jeg er kun en. Så jeg har intet skjold og må leve med kramperne i mave og ryg. Med trampene, tårerne, de sammenknækkede ben og manglen på ilt.

Jeg må leve med, at alt i mig er i stykker. For muligheden for at flygte – den findes ikke.

Hovsa – jeg er ny her på Outsideren – men vi hopper lige direkte ind i livets finurligheder. På godt og på ondt. Jeg håber i vil læse med fremover 🙂