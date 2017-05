Jeg er kvinden som mangler alt. Hvordan bærer du dig ad med at leve med så mange afsavn?

Det gør jeg heller ikke. Jeg overlever. Og så forsøger jeg at undgå den fortvivlelse som mit sind synes i sin gode ret til at blinke med. Jeg græmmes og frygter: bliver min fremtid bliver grum? Det er “bare” Ensomheden som ringer til sin gode ven Fortvivlelsen og kalder den herhen.

Jeg bliver desperat når jeg mange gange dagligt bliver mindet om smerten ved barnløsheden, det alt for snævre for ikke at sige manglende sociale liv og netværk, og så fremdeles. Ja jeg mangler i sandhed meget. Hvad giver man kvinden som mangler alt?

Hun skal have lov at udtrykke sig, det er den gave jeg ville forære hende, hvis hun var min bedste veninde. Jeg véd at det er noget af det allerbedste hun véd. Hun elsker at fortælle historier for NOGEN; ja bare der var nogen, bare der er nogen, så fortæller hun så godt og medrivende.

Det er rigtig svært for hende at mangle sin familie og sine rødder. Det er en forfærdelig smertefuld proces lige nu, fordi det er gået op for hende hvor uønsket hun er blandt sine egne. Men hun kan ikke skære sig hjerte midt over. Hun skal have hjælp til at heale det, og heale traumerne. Noget af dét hun afsavner allermest er menneskelig berøring, en bredskuldret favn at hvile sin ene skulder mod. Hun er fantastisk sødmefuld, men evnen til tillid er så spinkel at det er usikkert at stole på andre. Men hun véd dette inderst inde, hun er tindrende bevidst om sit stærke forsvar. Tårerne drypper i takt med erkendelsen, og alligevel bærer hun en hånd fremad, i håbet om at verden derude vil tage den, føre hende hjem til trygheden.

Hvem vil have mig? Tænker hun. Vil du selv have dig? Ja. Uværdighedens tårer rutsjer ned ad mine æblekinder, hvilken smerte at være et uønsket barn forklædt som voksen, men med barnets smerte siddende intakt.

Jeg vil selv have dig. Du har overlevet, og du fortjener et liv. At leve rigtigt. På trods af aktuel smerte har jeg stadig ordene indeni mig fra den psykolog hjalp mig for 7 år siden: Du er værdig til kærlighed.

Her mangler jeg også at takke jer 2 søde kvinder som kommenterede mit sidste indlæg for efterhånden længe siden. Den følelse af at blive forstået i forbindelse med min relation til mine søstre, den var så ukendt, jeg kunne slet ikke fatte at du kunne se mig så klart, skønt vi ej kender hinanden, og at du kunne formidle så smuk en trøst. Det varmede mig sådan, og jeg vil gerne takke dig af hele mit hjerte. Også en stor tak for den anden søde kommentar. Det føltes som at have vundet i lotteriet, og selvom jeg ikke skriver så mange indlæg, så er det netop kvaliteten af responsen der er afgørende.

Derfor, tusinde tak, og sov godt… Jeg afslutter lidt kort for hovedet fordi min hovedpude kalder, er blevet groggy af Seroquel’en, selvom jeg ikke får ret meget, men dét er jo et helt nyt indlæg i sig selv 🙂 Men man bliver jo bare døsig. Det indlæg kan bl.a. handle om hvor meget jeg dagligt fortryder at jeg har spildt mange gode år af mit 38 år unge liv på Seroquel’en.

Det hjalp mig i aften at komme af med dét overload af savn og desperation som var ved at bygge sig op, som et torden vejr, der blev afmonteret. Tak!