Da socialminister Jesper Christensen (A) indkaldte beboere fra Københavns bosteder til møde, var interessen enorm. Så stor, at mødet, der havde overskriften “Hvordan lever vi videre?”, måtte flyttes fra Rådhuset til et lokale i Vartov. Kun beboere deltog. Personalet på bostederne havde ikke adgang. Jesper Christensen var til stede under hele mødet, og meningen med mødet var, at beboernes holdninger skal indgå i fremtidens socialpsykiatri i København.

Jeg har netop fået referatet fra mødet af Birgit Christiansen, der bor på Thorupgården på Nørrebro og deltog i mødet.

Deltagerne diskuterede fire åbne spørgsmål i fem grupper: Hvad er godt nu? Hvad fungerer ikke? Hvad skal der være mere af fremover? Hvad skal vi undgå?

Beboerne syntes, det er godt med aktiviteter og beboerjobs, og at fællesmadlavning og spisning er godt for samværet. Besøgsvenner er godt, når man føler sig ensom.

Til spørgsmålet “Hvad fungerer ikke?” blev der svaret: Personalet har for travlt. De skal bruge mere tid på beboerne og mindre tid på dokumentation. De nye sikkerhedsregler begrænser livet på bostederne. Når personalet skal gå to sammen, kan de ikke gå ture med beboerne. Personalarmerne minder os om, at vi opleves som farlige. Det er ubehageligt, når personlige samtaler ikke kan foretages uden, at der skal være to medarbejdere til stede. Der er hele tiden fokus på konflikter frem for alt det gode, som også sker.

Beboerne ønskede flere aktivitetsmuligheder i hverdagen, og personalets kompetencer, tilstedeværelse og kontinuitet ligger mange på sinde. Det ville være godt, hvis det kunne blive mere forudsigeligt for os, hvornår de forskellige medarbejdere er til stede, og der burde tilknyttes en læge og en psykolog. Nogle gav udtryk for, at de godt kunne tænke sig en fremtid i egen bolig, men at det var noget, de skulle have hjælp til.

Deltagerne i mødet gav endelig deres bud på, hvad der skal undgås. Her blev et liv i ensomhed nævnt. Der må ikke komme færre muligheder for aktivitet i hverdagen. Utryghed og stoffer blev også nævnt. Beboerne ville gerne slippe for hash og hårde stoffer på bostederne. De, der er farlige, skal have hjælp et andet sted. Vold og trusler skal undgås. Men man skal undgå, at fokus på sikkerhed kommer til at præge hverdagen. Bostederne skal være sikre, men det skal ske uden, at alarmerne er synlige og dørene er låste.

Opsamlingen fra stormødet er videreformidlet til deltagerne, socialforvaltningen, centerråd og brugerråd, hvor der sidder brugerrepræsentanter, dialogforum og socialudvalget. Materialet kommer til at indgå i en konference om socialpsykiatrien den 24. maj på Vartov. Her vil der være fokus på visionerne for fremtidens socialpsykiatri med udgangspunkt i recovery og rehabilitering.

Københavns Kommunes Socialforvaltning har med budgetaftalen for 2017 fået afsat 320,4 millioner kroner i service de næste fire år, herunder 112 mio. kr. til socialpsykiatrien over de næste fire år. Blandt andet blev der allerede i 2016 afsat 4,7 millioner kroner til at fremrykke flytningen af de 35 risikofyldte beboere fra socialpsykiatriske bosteder.

Fra Outsideren skal der lyde et STORT bravo for Jesper Christensens initiativ og en opfordring til, at man i andre byer kopierer denne model og inddrager dem, det hele handler om.

Jeg har for et stykke tid siden lavet et videointerview med Birgit Christiansen, som er blevet set af 332 personer, hvoraf mange roser hende for at sætte ord på, hvad de føler. Du kan se det her: http://outsideren.dk/2017/03/23/video-birgit-christiansen-fortaeller-sit-bosted/