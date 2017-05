Inden jeg fik min diagnose, var jeg syg uden at vide det. Måske vidste jeg godt inderst inde, at den ikke var helt god, men ordentlig hjælp fik jeg i alle tilfælde ikke.

Inden det hele ramlede med fuld styrke, havde jeg en lang periode på næsten et helt år, hvor jeg kun sov mellem en og tre timer om natten. Det var fysisk umuligt for mig at blive i søvnen, og ligegyldigt hvad vågnede jeg altid omkring klokken et og lå vågen, indtil jeg skulle stå op.

Det var 100 % ikke sundt for mig at have sådan en døgnrytme med alt for lidt søvn i en alt for lang tidsperiode. Det gjorde mig skør i hovedet, fik mig til at hallucinere og have vrangforestillinger, og generelt set havde det bare en enormt dårlig indflydelse på min psykiske velvære.

Søvn er sindssygt vigtigt for vores evne til at fungere på normal basis, og et kæmpe underskud kan være med til at trigge sygdomme til at forværres eller udvikle sig, hvilket det i den grad gjorde for mig. Mit søvnunderskud fik min sygdom til at stå i fuld flor, og der var intet, jeg alene kunne gøre for at stoppe det.

Det var dog også først efter hele min fordrejede søvnsituation, at jeg indså, hvor dårligt det havde været for mig. Selv søvnmedicin virkede ikke på mig, og det var som om, min krop begyndte at sætte op mod al form for hjælp, selvom den egentligt havde brug for både søvnen og hjælpen.

Det var først, da jeg fik ordentlig hjælp i psykiatrien, blev medicineret og blev indlagt over en længere periode, at mit søvnbehov blev ændret. Dog var kontrasten meget voldsom, og nærmest fra den ene dag til den anden ændrede mit behov sig til det absolutte modsatte af, hvad det havde været det seneste års tid.

Pludselig kunne jeg ikke sove nok. Jeg var kronisk træt, og jeg sov mellem 11 og 14 timer i døgnet. Hvis jeg ikke sov så mange timer, besvimede jeg af træthed, og det gjorde mig enormt utryg og nervøs, hvis jeg ikke var sikret min lange søvn. Hele min hverdag ændrede sig markant, fordi jeg pludselig ikke længere kunne rumme andet end at sove, og hvis jeg ikke sov, tænkte jeg på, hvornår jeg kunne få lov til at sove igen. Alt i min hverdag drejede sig om søvn, og at have almindelige dagligdagsopgave eller aftaler med venner og bekendte var fuldstændig ude af spillet, for der var ikke plads til andet end at sove. Det eneste, der var vigtigt for mig, var mit søvnbehov, og jeg prioriterede det over alt andet, selvom det måske ikke var særlig fornuftigt, men det var det eneste, jeg kunne rumme.

Det er heldigvis blevet lidt bedre nu. Jeg besvimer ikke længere, hvis jeg er meget træt, og jeg har fået en smule mere overskud til sociale aftaler og daglige pligter, men jeg sover stadig helst 12 timer i døgnet og efter begivenhedsrige dage; gerne mere. Mit ekstreme søvnbehov har ikke ændret sig det seneste års tid, og det kan være svært at forstå, at en ung pige på 22 år har brug for lige så meget søvn som et barn.

Jeg har selv svært ved at forstå det og svært ved at acceptere, at jeg sover mit liv væk. At jeg melder fra til ting på baggrund af mit søvnbehov og mit behov for hele tiden at være på forkant for at undgå absurd træthed eller at besvime. For selvom jeg ikke har besvimet de seneste 1,5 til 2 måneder, så frygter jeg stadig at miste kontrollen. For ved at miste kontrollen ved jeg ikke, hvad der vil komme til at ske, og jeg kan ikke forebygge eller forberede mig på udfaldet, og så er det pludselig nemmere at være på den sikre side, selvom det forhindrer mig i at gøre mange ting og forhindrer mig i at være ung. Og det er nok det værste. At mit søvnbehov og min sygdom sætter så mange begrænsninger for mig, at jeg ikke længere føler, at jeg lever et værdigt liv, eller at jeg overhovedet lever. Jeg får en følelse af, at jeg blot eksisterer uden noget reelt indhold, og så er det, at livet gør ondt allerinderst inde. For ikke nok med at sove sit liv væk, så mister jeg også evnen til at være social og øger min angst, samtidigt med mine psykotiske symptomer stadig er aktuelle, og det er måske også derfor, mit søvnbehov stadig er så stort, selvom jeg også ved, at min medicin har sløvende virkninger, og at det selvfølgelig også spiller ind.

Men hvornår mit søvnbehov bliver mindre, har jeg absolut ingen anelse om, og det skræmmer mig, at jeg ikke ved, hvornår jeg får mit liv tilbage, og kampen for at få det retur kan føles endeløs.