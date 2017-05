Bare en kort blog for at få lidt luft.

Jeg har været i København nogle dage for, at prøve at være sammen med min mor og se nogle gamle venner. Det har været hyggeligt så længe hun har været ædru, det mener jeg virkeligt. Vi købte lidt tøj til mig, og gik en tur i Øregård parken ved Hellerup, nord for Kbh. Jeg hjalp hende med hendes ny mobil og mens hun var ædru, sagde hun hun var glad for min hjælp, og jeg nyder at give lidt tilbage til hende, andre og samfundet, når jeg kan.

Takken blev at hun overfuste mig med en masse forbandelser og råbte mange grimme usande ting og til sidst overfaldte hun mig, og jeg var nødt til at slå hende. Og det hele blev så opkørt at vi alle slog mere på hinanden end godt var. Men jeg synes hævnen er sød. Alle de år hvor hun har tortureret mig og hvor jeg har haft lyst til at slå hende, så rent faktisk at gøre det, bare denne ene gang…

Jeg skulle idag have set mange venner i Kbh, men det fik hun så ødelagt totalt, og nu kommer hun ikke til at se mig mere. Men jeg har skrevet til mange af mine gamle venner der bor i Kbh, og tror jeg allerede er oppe på 5-6 stykker, hvor jeg kan låne en sofa for en nat. Det er jeg rigtigt glad for. Og som om det ikke er nok, så har jeg også været sammen med min kære onkel idag og talt lidt og bare hygget. Og fået en ny fugleven og jeg mødt en enkelt gang, og fået post fra Dansk Oniotologisk Forening, jeg glæder mig til at se på. Hvis jeg kan koncentrere mig om at læse.

Det er jo alt det positive der kan komme ud af dette. Men faktisk føler jeg mig mest “hvorfor dog forsætte dette lorteliv”?… Jeg vil helst bare glo lige ud i luften, ligge mig ned, lukke mine øjne og dø.

Det sker ikke, men en kontroleret “selvmordsdagdrøm” er nogle gange det bedste man kan foretage sig. Bare nogle øjeblikke.

