Vi bliver tankeplagede og dybt afhængige, men afvænning kan lade sig gøre, viser ny forskning. Konklusionen er, at vi kan vriste os fri og bevæge os ud i “real life”. Men vi klarer det ikke alene. Vi skal hjælpe hinanden fri af Facebooks lange fangarme.

Lad os starte med et eksempel. I dag var der bragende solskin og foråret eksploderede. Alligevel brugte rigtig mange af mine venner timer på Facebook. Hvordan ved jeg så det? Fordi, jeg selv sad med hjernen inde i pc´en i timevis. Indrømmet! Jeg er – eller var – en Facebook-junkie. Men heldigvis er der hjælp at hente. Det fremgår af en splinterny, subjektiv, fuldkommen randomfriseret analyse, jeg har foretaget. Anerkendte lægetidsskrifter tigger om at få lov til at publicere analysen. Nul putte. Den skal ud her. Hvorfor så det? Jo, fordi afhængigheden og det invaliderende tankemylder evidensbaseret er størst blandt os psykisk sårbare.

Efter en lang og hyggelig chat med min gode facebook-veninde, blev vi rørende enige om, at NU skulle det være nok. NU ville vi slukke pc´erne. Vi talte til 3, og på slaget 3 lukkede vi begge ned for Facebook. Jeg tjekkede lige for at, se om hun nu også havde slukket. Det havde hun.

Det lykkedes os at være Facebookfri i hele tre timer. Hun gik en tur til havnen, hvor hun spiste en is og en medisterpølse. Jeg, der jo er en kernesund gulerodsgnaver, lavede min anerkendte meditationsøvelse, der er baseret på mange års studier og træning. Den går i al sin enkelhed ud på at fucke med hjernen – men på den fede måde.

Mens jeg gik tur med min lånehund, Pluto, brugte jeg metoden, der nu anvendes af millioner af taknemmelige tilhængere verden over. Jeg kalder metoden for De 3 T´er. Mens jeg fulgte Plutos rolige tempo, sagde jeg for mig:selv: Tanketom, Tunge skuldre og Tunge fødder. Det blev jeg ved med hele turen – som vel varede en time. Til sidst lykkedes det at få spulet hjernen tanketom. Væk var alle de underlige tanker fra Facebook. Og de blytunge skuldre og fødder gav en dejlig afspændt balancefornemmelse. Når Pluto standsede for at lægge visitkort eller for klø sig i en hæk, stoppede jeg også og slog rødder. Rødderne borede sig gennem fortovet og nåede helt ind til jordens midte – næsten. Jeg blev forvandlet til et kæmpe egetræ, som selv den vildeste storm ikke kunne vælte.

Da min veninde og jeg genoptog chatten, var vi klare i hjernerne og stolte af vores eventyr in real life. Vi nøjedes med at ordne verdenssituationen med nogle få betragtninger på et ekstremt højt intellektuelt niveau, hvorpå vi igen talte til 3 og lukkede ned for Facebook på slaget 3.

Konklusionen på min evidensbaserede analyse er altså, at vi KAN vriste os fri af Facebook og spule hjernerne rene og tomme. Metoden kan stærkt anbefales. Om du vælger is og medister eller 3 T kuren nok ligegyldigt. En kombination fordobler effekten, vil jeg mene.

Så, alle I junkier derude i cyber space. With a little help from a friend kan I vænne jer af med misbruget. Facebook er fascinerende og stærkt vanedannende og stressfremkaldende i store mængder. Lad det ikke få magten over resten af jeres korte liv! Bare et velment råd fra en ex-junkie 🙂