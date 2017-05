Mit livs nok største beslutning

Jeg har taget mit livs største beslutning, jeg vil steriliseres. Jeg har tænkt over det i et par år, men nu er der sat en dato om 3 uger, hvor jeg skal opereres, og ja, jeg ved godt jeg kun er 24 år, men jeg har som sagt tænkt over det længe. Jeg kan ikke se mig selv med børn. Jeg har så massive psykiske problemer, og jeg får mange hårde medikamenter, som jeg nok aldrig kommer af med, og hvis jeg skulle have børn, ville det betyde jeg skulle af med det, og risikere at få et tilbage fald, det vil jeg ikke. Jeg har heller ikke resurcerne til at tage varer på et barn, heller ej overskuddet til at binde mig i 18 år med et barn. Jeg gør det også for at få fred for min paranoia, om at er jeg nu gravid, for det ville være en katastrofe, og det er en frygt der fylder hver dag og afholder mig fra at indlede et forhold til en mand, fordi det at have sex giver mig så meget paranoia og det har ødelagt meget for mig og de forhold jeg har haft.

Ikke kun for min egen skyld

Jeg har taget beslutningen både for min egen skyld og på en måde også samfundets skyld, for hvis jeg satte et barn til verden ville det barn med stor sandsygelighed blive taget fra mig og sat i plejefamilie, og det ville være en kæmpe udgift for samfundet og et kæmpe nederlag for mig, men det er allermest for min egen skyld jeg har taget beslutningen.

Andet indhold i mit liv end børn

Jeg har nogle andre drømme i mit liv end børn. Jeg drømmer om at en dag kunne klarer mig uden for et bosted. Jeg gad godt have et hus ude på landet med nogle dyr, som kunne udfylde min hverdag, og “på en måde” være mine børn.