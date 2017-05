De kloge ord kommer fra min mor!

Jeg går til psykodukation omkring min diagnose Bipolar.

Vi lærer en masse klogt og er gode til at støtte hinanden, ihvertfald 4 af os der er på holdet, den 5. Tror jeg umidelbart har nok i sig selv!

Vi fik at vide inden vi gik i gang, at det nok blev hårdt og at nogen kunne ricikere at ryge ned i depression.

Og de havde ret.. Vi startede 7. Den første faldt fra allerede efter første gang, den næsten røg ned i depression og faldt fra, den tredie røg fra da vi skulle tage en pårørende med! Og der mistede de næsten også mig…

Jeg har ikke brug for at blive trukket med ned i andres huller! Mine egne er dybe nok !!

Jeg har ikke behov for at støtte andre i deres negative syn på livet og jeg har da slet ikke brug for at blive analyseret af udeforstående / uforstående mennesker jeg ikke har et forehold til.

Og jeg har overhovedet ikke brug for at sidde som den eneste der ikke har nogen at tage med!

Hvem tager man med? Hvem spørg man? Hvem vil man dele den side af sig selv med.. Hvem vil man ricikere at trække med ned i hullerne??

Min mor.. Nej, hun forstår det ikke på trods af at hun selv har haft en depression.. “Det går nok Eva” nej mor det gør det nok faktisk ikke!! Måske det bare er for svært når ens baby er “syg”.

Min far.. Nej, jeg tror han syntes lidt det er noget pjat, altså det med psyken, følelser og “den slags” man kan jo bare ta sig sammen…

Mine søskende.. Hmm.. Nej tak! Modstand har jeg nok af, behøver ikke en klogeåge på sidelinien til at synliggøre mine “problemer” det klarer jeg fint selv.

Min søns far…. Det burde nok være ham, da han har været igennem de syge perioder med mig, men han forstår det heller ikke, og han vil vist ikke forstå det. Og lige nu vil han da slet ikke være en del af det, eftersom vi ikke er sammen mere!

En veninde… Jo nok det bedste bud. Men hende jeg helst ville have med er nybagt mor på barsel og jeg tænker hun har rigeligt at se til. En anden har skiftende arbejdstider og skulle be om fri for at tage med mig, en tredie har to timers kørsel for at kunne være med, en fjerde er selv syg… Osv.. Undskyldningerne hober sig op!

Ingen… Ingen har man lyst til at spørge! Og hvad hvis man alligevel gør og de så svarer nej?!

Jeg blev væk fra et af møderne, efter vi havde haft en snak om at skemaligge sit liv for at undgå mani/ depression. Lave ugeskemaer hvor der var sat tid af til “spontanitet”….. Ja. Planlagt spontanitet.

Jeg blev så gal… Jeg kunne slet ikke finde værdien i sådan et liv. Okay vi lever efter et skema så godt vi kan, den uge min søn er hjemme.. Men jeg haaaaader det. Jeg føler mig fanget, jeg bliver rastløs, hvilket trækker mig i retning af enten mani eller depression.. WTF.. Det var jo det skemaet skulle afhjælpe!

Åh gud, kan det overhovedet betale sig at prøve! Jeg fucker det jo alligevel op.

Nå men de ringede til mig dagen efter jeg var blevet væk, for lige at høre om jeg var ok. Samme dag havde jeg lige været til samtale hos min kontaktsygeplejerske i psykiatrien og krænget mit hjerte og hjerne ud omkring nettop dette dilemma om livsværdi eller mangel på samme. Så jeg var godt brugt følelsesmessigt allerede.

Resten af dagen skulle egetlig være forløbet med venindehygge og loppefund, men telefonsamtalen rodede lige op i det hele en gang til. Jeg lovede underviseren i den anden ende af røret, at spørge min veninde på barsel om hun ville tage med som pårørende. Ved ikke om jeg helt troede på projektet, og var heller ikke overbevist om at jeg ville tage tilbage alene hvis det blev udfaldet.

Men jeg ville gøre mit ypperste! Ha..ja hvis jeg lige har overskuddet den gældende dag that is!

Samme dag fik jeg så også lige beskeden om at min far var blevet indlagt, han skulle ha en haste operation, 5dobbelt bypass.

Tror min hjerne stod af!..

Men jeg kom igennem dagen i zombi/ overlevelses-tilstand formoder jeg.

Jeg fik spugt min veninde om hun ville med mig som pårørende! Puh.. Turde ikke engang spørge ansigt til ansigt af frygt for at få et nej, så jeg sendte en SMS og undskyldte nærmest på forhånd, da hun jo havde nok i baby osv..

Hun blev vildt glad for at jeg spurgte, hvem skulle have troet det! Og det med baby kunne vi sagtens finde en løsning på..

Og ja, sådan ville jeg jo også selv have reageret.. Come on Eva, ha lidt tiltro til andre.. Der er jo en grund til at de er der endnu.

Min far blev indlagt! Jeg tog på sygebesøg med min mor, og i bilen kom vi til at snakke om bipolar gruppen og at min veninde ville tage med som pårørende.

Jeg fik en knude i maven, en klump i halsen og koldsveden kom snigende.. Men nu havde jeg ligsom smidt bomben.

Tror faktisk hun blev lidt skuffet over at jeg ikke havde spurgt hende.. “Jeg kan da godt trøste dig” øh, nej du kan ikke.. Det går ikke væk af at du siger “så så, det skal nok gå alt sammen”!

Nej det skal det jo nok så ikke bare lige fordi du siger det vel!! Og det er jo slet ikke det, det hele handler om. Jeg forsøgte at forklare at jeg ikke havde brug for en til at “trøste mig” men en til at forstå min situation, en til at støtte mig når verden er ved at vælte, en der kan stoppe mig når symptomerne viser sig.

Jeg tror ikke hun helt forstod det. Tror jeg sårede hendes stolthed… Men nu handler det her jo desværre om mig!

Min veninde tog med til møderne, og baby var med og opførte sig eksemplarisk. Jeg var nærvøs, lettet og glad på samme tid.. Og underviserne og de andre på holdet var glade for at se mig igen. Min veninde stillede rigtig gode og brugbare spørgsmål og vi havde nogle gode snakke om min situation både til og fra mødet.

Min far kom godt igennem operationen og kommer hjem i dag!

Jeg laver skemaer… Jeg bander.. Jeg ignorer skemaerne… Jeg handler spontant… Jeg føler staffen dagen efter…. Jeg finder fornyet glæde over skemaet… Jeg registrerer mine symptomer… Jeg bliver bedre til at forbygge dag for dag… Jeg hader… Jeg elsker… Jeg lever!

Og jeg har ikke brug for trøst….

Jeg har brug for forståelse!!