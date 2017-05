ET KOMMUNALT PROJEKT DEL 1 0 % Sammenlagt Bedømmelse Læser bedømmelse: ( 0 Votes) 0%

Velkommen til min verden.

Jeg vil nu beskrive, hvordan jeg blev til et projekt for Køge kommune.

Da Jeg var 17, kom jeg på bosted nummer to. Jeg havde været indlagt på ungdomspsykiatrisk afdeling på Fjorden i sammenlagt et år. De sidste måneder af indlæggelsen var jeg isoleret på en stue, hvor bæltefiksering var en daglig rutine. Jeg blev udskrevet direkte derfra til et bosted i Vordingborg. Bostedet havde sikkert de bedste intentioner, men da jeg kom fra temmelig strenge og faste rammer, blev heller ikke dette bostedsophold en succes. Selvom jeg kun var 17, blev jeg af flere omgange indlagt på Oringe på en voksenafdeling med meget, meget syge mennesker. Jeg fik nogle ekstraordinære kontaktpersoner tildelt – den ene var souschefen på afdelingen og den anden en chef for et vikarbureau. Jeg kom hjem på bostedet af og til, men i den lange ende fungerede det bare ikke! Der blev så søgt om (hos Køge kommune, som jeg stadig hørte til i) at finde et hus til mig, hvor jeg så ville være den eneste beboer og have et helt team til at tage sig af mig. Efter nogle afslag blev det til sidst godkendt, og dér blev jeg så for første gang et “projekt” for Køge kommune.

Jeg flyttede fra bostedet i Vordingborg til et meget stort hus i Præstø. Der var ansat en masse personale døgnet rundt, som skiftevis boede sammen med mig, hvoraf der både var en vågen og en sovende nattevagt til stede. Det lød udadtil meget idyllisk, og der blev da også gjort en kæmpe indsats fra mange meget engagerede personer. Én tog sin hund med, nogle handlede med mig, nogle sørgede for, at der kom mad på bordet osv. Min selvdestruktivitet eskalerede. Jeg skar og skar, påførte mig selv fibersprængninger og stak af med det formål at købe en masse piller og gøre det hele forbi. Jeg vidste ikke bedre, så jeg troede, at dette var det bedste, verden kunne tilbyde mig, så jeg accepterede denne tilværelse. Til sidst kunne ambulanceredderne huske mit fulde navn og fødselsdato, så ja, det gik meget vildt for sig.

Så en dag ville personalet have mig med til Oringe, hvilket jeg under ingen omstændigheder ville gå med til. Jeg var forholdsvis tilfreds med min tilværelse, som den var. Jeg så mig selv som en fri fugl, hvilket var den modsatte følelse, jeg havde på psyk. Personalet fik overbevist mig om at tage med til Oringe til en lille samtale, fordi de lovede, at jeg straks ville kunne komme hjem igen. De løj!

Igen blev jeg indlagt bag lås og slå, og en lang og hård periode ventede mig endnu engang. Hvad der efterfølgende skete med mig, som fik vendt op og ned på alt, fortæller jeg om næste gang, jeg blogger 😉 For min historie som et kommunalt projekt var på dette tidspunkt langt fra slut.

Skrevet af Michelle Andersen