Birgit Christiansen, der har boet i 10 år på bostedet Thorupgården på Nørrebro, har sendt dette indlæg til mig. Heri fortæller hun meget poetisk om længslen efter oplevelser i naturen – alt det andre tager for givet

“Hvis vi havde en autocamper, skulle vi ud i naturen og mærke vinden og regnen 0g nyde solen, hvis den da ikke gemmer sig, lytte til fuglene, fornemme bølgernes brus, få sand imellem tæerne og lidt på leverpostejmaden, gå barfodet i græsset, og fange en frø. Opleve myrerne, som er så flittige, få øje på en regnbue og fortælle historier eller vittigheder, lytte til motorlarmen fra vejen, hvor bilerne fortravlet jager af sted. Gå en tur og plukke blomster eller bær, alt efter årstiden, opsøge en bondemand og hente æg og mælk ved stalddøren, få lov til at se en kalv blive født, og en høne blive plukket for sine fjer, inden den havner i gryden. Samle sten og strandskaller i strandkanten, mens vandet blidt skummer om anklerne. Blive bidt af en krabbe, eller brændt af en brandmand, gå tur på en mole, og iagttage fiskerne, når de får noget på krogen, mærke den salte lugt af havet og bekymre sig over al den tang, som ligger og rådner i solen. Se på fuglene, der styrtdykker, når de fanger fisk fra luften, og vinke til en færge i horisonten, tage nogle fotos af hinanden og af naturen, købe en is og pleje vores solskoldede skuldre, søge ly for en regnbyge, finde skiftetøj frem, hylle os ind i et varmt tæppe, sætte os ved bålet og synge til en guitar, eller stege pølser på spid. Grave en latrin, lære at tænde et bål, ja kort sagt: prøve at leve på feltfod, og føle sig ét med naturen; gå rigtig træt og udaset i seng, stå tidligt op og tage en iskold dukkert.

Altså ligesom alle andre mennesker gør, når de holder ferie! Glemme medicinen, bare fordi vi har det så godt, at vi ikke har brug for at tage den. Autocamperen, der ikke behøver være ny, skal kun fungere som et sted, hvor vi søger læ i dårligt vejr, som en base, hvor vi kan klæde om efter temperaturen udendørs, eller når vi lige skal af med den våde badedragt/ eller måske finde et pænt tørklæde til byturen. Få lov til at lave mad til de andre, og hente brød hos bageren, holde øje med en hund, der henter en kæp eller leger med en bold. Og børnene, der sprøjter med vand og plasker rundt i bølgerne. Og om natten: se op mod stjernerne og fornemme det store rum, hvor der plads nok til, at både glæde og sorg kan leve. Et tordenvejr, med lyn og med brag og den fjerne rumlen, når skyerne trækker sammen. Og regnen, der pludselig vælter ned i kaskader, så man ikke kan lade være med at vade i pytterne med bare tæer. Finde et sted, hvor der er en bruser med varmt vand. Koge en kedel vand til en kop Nescafè sammen med et stykke chokolade. Mærke den indre ro og mæthed, når larm og støj forsvinder, mørket sænker sig, solen går ned, og drømmene går i opfyldelse. Se, det er jo en ferie der vil noget.

Alt det, som jeg nu har beskrevet, er jo noget, som de fleste mennesker tager som noget selvfølgeligt, og derfor glemmer de let, hvor meget det i virkeligheden betyder for dem”.

Se også videointerviewet med Birgit: http://outsideren.dk/2017/03/23/video-birgit-christiansen-fortaeller-sit-bosted/