Jeg er ikke skitzofren eller har en personlighedsforstyrelse!…eller….

Mit sind et splittet…. bogstaveligt talt! Jeg har to sider der slås om min opmærksomhed 24/7 men har ikke fået den diagnose….endnu.

Jeg hører ikke stemmer!… eller…

Jeg hører tanker og meninger, mange tanker og mange meninger og de er næsten aldrig enige! Sjældent faktisk..

Jeg ser ikke syner!.. eller……

jeg ser skygger, bevægelser, mit syn bliver sløret og jeg bliver indimellem bange for det jeg tror jeg ser.

Jeg er ikke paranoid!… eller…..

Jeg bliver bange i mørket og føler nogen holder øje med mig, jeg kan bilde mig selv ind at der er nogen i min lejlighed, og jeg trækker gardinerne for i håbet om at ingen tror jeg er hjemme.

Jeg er helt normal!…eller….

Jeg bliver oftere træt, oftere overgiret, oftere rastløs, oftere overvældet og ofte det hele på en gang, end de fleste..

Jeg er ikke sart!…eller…

Jeg er lys og lyd følsom, går ofte med solbriller og høretelefoner for at kunne holde omverdenen ud eller bliver indendøre derhjemme hvor jeg selv kan styre mængden af lyde.

Jeg er ikke kræsen!….eller….

Jeg eeelsker mad!……… nogen dage. Andre dage har jeg ingen appetit og syntes alt mad er kedeligt og jeg orker ikke at spise.

Jeg elsker at være social!…eller…

Jeg har mange gode venner og jeg hygger mig i deres selvskab…..nogen gange. Andre gange mister jeg pludselig lysten til at snakke eller lytte, jeg vender mig indad og tager den glade maske på, eller aflyser aftalen hvis jeg kan mærke usikkerheden inden.

Jeg er mega kreativ!….eller….

Jeg har ihvertfald evnerne, det er bare somom ideerne fylder mere end produktionen. Det er efterhånden sjældent jeg laver noget mere..

Jeg er modig og frygtløs!….eller….

Jeg kæmper en daglig kamp, for mig selv og min søn.. Jeg gør det fordi jeg skal.. Jeg tager mig af andre, jeg støtter, lytter og aflaster fordi jeg kan… Jeg giver efter, jeg giver op og jeg lader stå til.. Jeg lukker ned.

Jeg er viljestærk!….eller…

Jeg gør hvad jeg kan, men egentlig har jeg rygrad som en regnorm.. Jeg spiser forkert og motionerer for lidt, jeg har ondt af mig selv, jeg giver op på forhånd, jeg er sløset, ligeglad og uinteresseret.

Jeg er ærlig!…eller….

Jeg lyver!… Jeg tager den glade maske på for at leve normalt, som alle andre. Jeg gemmer mig derhjemme på sorte dage og pynter mig extra meget hvis jeg skal ud af døren alligevel. Jeg smiler imødekommende imens jeg tænker noget grimt.

Jeg er Bipolar!…men…

Jeg er også bare Eva!..og tænk engang, jeg havde det akkurat ligesådan inden jeg fik min diagnose, og dengang jeg var helt normal…