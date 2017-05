Fuck jeg er træt…

Er i praktik på en skole, og er FDF leder, men magter det overhovet ikke pt, da min familie opfører sig som en flok uregerlige børnehavebørn.

Min far har lige fået en hasteoperation, 5 dobbelt bypass. Min mor er begyndende dement og jeg syntes mine tre søstre er til sølle hjælp…

Jeg føler jeg skal holde øje med dem alle!

Mor jager rundt med Far og kan ikke forstå hvorfor han skal holde sig i ro, og kan i øvrigt hverken forstå eller huske hvad vi siger til hende når det er værst. Og så har hun forresten lige købt blomster til alle altankasserne for “det plejer vi jo!”

Far jager rundt og gør ting han slet ikke må endnu, fordi han ikke magter at høre på min mor og i øvrigt har det helt fint syntes han selv.. Hvis man siger det ofte nok tror man sikkert på det selv! Og han ville ikke ha de skide blomster i år, for han ved godt at hun ikke passer dem, det er ham der står for det!

Min ælste søster tog på ferie da min far blev indlagt (ferien havde hun købt ved mine forældre, da de jo ikke kunne tage afsted) det vil sige hun var ikke hjemme ugen op til hans operation og på selve dagen og tager det i øvrigt ret roligt..

Min far fik at vide det var et mirakel at han ikke var død endnu!!

Det var forresten hende der tog min mor med ud at købe de skide blomster til altankasserne… Har skrevet til hende at så må vi jo skiftes til at vande dem, for far må IKKE!!!

Min mellemste søster forstår vist ikke helt hvad der forgår, hvilket ikke er helt unormalt for hende..

Og min yngste søster tager lidt afstand til det hele tror jeg, og syntes i øvrigt at jeg er lidt for hård ved dem… Hun var med den dag han blev indlagt men delte kun sparsomme oplysninger med os andre, hvilket jeg fandt ud af senere da jeg selv delte oplysningerne med dem alle, da vi havde haft endnu en snak med en læge. Fik at vide af hendes mand, min svoger, at det vidste de da allerede.

Hendes søn, deres barnebarn, en voksen en af slagsen that is, fik “løn” for at slå deres græsplæne da min far var indlagt…. What!??

Aaaaaaghh… Jeg koger af raseri!

Jeg overnattede derude, den første nat min mor skulle være alene hjemme, men jeg hun tricker alt det der sætter mine symptomer igang så det kan jeg ikke igen.

Jeg har været med til lægemøder, for at hjælpe med at huske, forstå og vidregive informationer om indlæggelse og operation.

Jeg har hjulpet med at udfylde papirer til lægen. Tilføjede ting min far syntes var bagateller.

Jeg konfiskerede endda deres bil fordi min mor ikke har nogen mobiltelefon og kører af h. til, og indimellem glemmer hvad hun skal eller hvor hun har stillet bilen..

OMG.. Og jeg er den der syg?!

Jeg skal passe på mig selv!?

Jeg skal undgå situationer der tricker det bipolare!?

Jeg skal huske at sige fra!?

Jeg skal lave en ugeplan der ikke stresser mig!??

Ok.. Som om jeg har et valg her???!

Come on mand.. Jeg kan snart ikke mere!

Hvem vil bytte familie, de er til gratis afhentning lige nu!..

Evt. I bytte for en billet til et sted langt væk!

Helst one way, tak!