Jeg får det spørgsmål flere gange dagligt..

Det er ikke altid jeg gider at svare ærligt, for nogen gange er jeg virkelig bare træt af det hele. Men helt ærligt ikke? Jeg er i live, jeg står på mine 2 ben og er glad. Det er det vigtigste.

Jeg kan desværre rigtig tit virke meget utaknemmelig. Blot fordi jeg synes livet kan være pisse uretfærdigt. Men det er vel også okay?! Det er okay at være vred… Jeg har jo ligesom ikke selv valgt det her liv. Men fik jeg chancen, ville jeg ikke gøre det om…

Et eller andet sted er jeg taknemmelig for de kampe Gud har givet mig. For alle de her kampe der har været, der er og helt sikkert kommer i fremtiden, er med til at forme mig som menneske. Jeg vil gerne indrømme at jeg synes, jeg er en sej ung kvinde. Jeg er glad for at jeg har fået muligheden for at opleve så meget modgang, for når der er medgang og jeg bare kan være glad, så er det virkelig det hele værd! Jeg nyder hvert minut jeg har en god dag. Jeg nyder hvert minut jeg har overskud til at tilbringe tid med mine kære. Jeg nyder hvert minut hvor jeg smiler, for i det lille øjeblik indser jeg hver gang, at det er det hele værd!! Alle kampene, al modgangen, al usikkerheden… Alle de gange jeg har tabt benene under mig, brudt sammen og sagt jeg kan ikke mere.. Alle de gange jeg har bedt til Gud om at jeg bare vil være normal og ligesom alle andre.. Alle de gange jeg ikke har kunne se at der altid er en ny dag imorgen… Alle de gange på akut modtagelsen i Ballerup… Alle de bekymringer… Hudløst ærligt.. Jeg ville aldrig være foruden… Jeg har på mine kun 22 år, allerede lært så meget om livet, selvom det aldrig rigtig giver mening.. Er det overhovedet meningen at man skal kunne forstå hvad livet går ud på? Det tror jeg ikke…

Vi mister, vi kommer til at sige farvel for altid, vi kommer til at sige Goddag, vi kommer til at græde, grine, græde af grin, vi kommer til at være vrede, skuffet, føle os svigtet, føle os elsket, føle os glemt.. Men sådan er livet. Vi har 2 ben at rejse os op på når vi falder, og vores kære til at hjælpe os op igen…

Jeg er glad, jeg har det godt. Jeg er taknemmelig. Jeg er i live.