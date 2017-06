Kære Håb, Kære Optimisme

Jeg ved at I altid er der. I perioder er I så langt væk at jeg ikke ved hvor jeg skal starte med at lede for at finde jer. Andre gange kan jeg se jer forude, jeg rækker ud og strejfer jer med mine fingerspidser, men får ikke helt fat. Det sker også at jeg kan mærke jer holde mig i hånden, skubbe mig fremad og holde mit hoved oven vande. Uanset, så er I altid til stede, og det er jeg jer uendeligt taknemmelig for.

Jeg må indrømme at jeg ikke altid har budt jer indenfor, eller behandlet jer særlig pænt. Det er jeg ked af, men jeg ved også at det nok ikke er sidste gang det er sket. Jeg håber I ved at det ikke er min mening at reagere sådan. Faktisk er I altid velkomne og jeg længes efter at I skal blive tæt på, og blive et med mig. Desværre så sker det at den første reaktion når I er indenfor rækkevidde, ikke er min helt egen. Det er sygdommen der ser jeg og bliver skræmt fra vid og sans. Den ved at I udgør den største trussel mod dens magt over mit sind og min krop, og den vil gøre alt for at holde jer på afstand. Alt imens den sender jer væk, strammer den grebet om mig. Den strammer så hårdt at jeg ikke kan råbe til jer og fortælle hvor jeg skjuler mig, råbe at jeg brændende ønsker I skal komme tilbage og redde mig fra mit fangeskab.

Når jeg ser jer blive mindre igen og forsvinde længere væk strejfer tanken mig ofte at det nok var sidste gang jeg så jer. I vil ikke komme tilbage, I har givet op og jeg må nu klare mig selv. Heldigvis har det aldrig været tilfældet, og det bliver det heller aldrig, for I ved godt at jeg ønsker jer tilbage. I øjeblikket kommer i oftere og oftere og besøger mig. Nogle gange bliver I kun i et kort sekund, andre gange kan vi hygge os længe, men vigtigst er det at i kommer igen og igen. Vi lærer hinanden bedre og bedre at kende. Jeg har efterhånden en bedre ide om hvor jeg skal lede efter jer når I er ude af syne, og I ved mere om hvor jeg er stærkest og hvor jeg har mere brug for jeres hjælp og støtte.

Jeg har lært at I er MIT håb, MIN optimisme. Min familie, mine venner og andre der hjælper mig i min kamp, kan låne deres ud til mig, men det er ikke det sammen. Deres håb og optimisme kan holde mig kørende et lille stykke, men det er mit samarbejde med JER og kun JER der kan få mig frem i verden. I virkeligheden er I nok mine to bedste venner. Vi har en alliance, som vokser sig stærkere hver dag. Som alle venskaber skal vores også passes og plejes for at blive ved med at være tæt og stærkt. Jeg har ikke altid været god til at gøre det, men jeg tror endelig det er gået op for mig hvor vigtigt det er hvis alliancen skal holde, og vi sammen skal smide sygdommen på porten. Dette er også grunden til at jeg skriver til jer nu. Jeg har altid været bedst til at udtrykke mig på skrift, især når det gælder emner der er vigtige og følsomme.

Mit håb er, at jeg ved at fortælle jer om de tanker jeg har gjort mig omkring vores venskab og samarbejde, vil vise hvor meget i betyder for mig og hvor meget jeg vil gøre for at I skal blive og holde mig med selskab. Jeg kan forhåbentlig også bruge det her brev som en reminder til mig selv om hvor vigtige I er, en måde at holde mig selv fast på at det er helt okay at vi bruger mere tid sammen og at det ikke er farligt. Tværtimod.

Pas på jer selv, så lover jeg at jeg også passer på mig.