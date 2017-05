Jeg er på en gang både forskrækket og lettet over meldingen jeg fik idag, da jeg var til undersøgelse på Holbæk sygehus. Blodprøverne var gode nok. Snakken med lægen gik derfor på symptomer og over hvor lang de har været der. Om appetit og vægttab. Jeg var igennem nogle undersøgelser hvor hun skulle se hvor meget kraft jeg har i henholdsvis højre og venstre, både arme, hænder og ben. Og jo, jeg havde kraftnedsættelse i hele venstre side. Jeg skulle prøve at ramme min næse med højre og dernæst venstre pegefinger og lukkede øje. Jeg kan ikke med venstre. Jeg skulle fokusere på hendes næse og sige når jeg så hendes hånd. Da den kom oppefra, fra højre snød jeg. For jeg ville jo se den, men hun bemærkede det.

Det endte ud i at jeg, sammen med min kontaktperson, måtte tage plads i venterummet. Hun ville så ringe til røngtenafdelingen og snakke CT med dem. Da hun kom ud var det en MR scanning og ret sikkert i denne uge. Hun ville ringe så snart hun havde svaret og fortælle hvad der videre skulle ske.

Jeg har i månederne op til idag vidst at noget var galt, min læge har kunnet se forværringen og endelig bliver jeg bekræftet i det. Det er rart men også skræmmende. En skanning af hjernen. Er der mon noget, der ikke skal være der? Det sætter en masse tanker igang. Men ser frem til en diagnose så der kan iværksættes relevant behandling.