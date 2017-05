Da min søn tog sit liv som 16-årig, havde han ikke talt med nogen om, hvordan han havde det. Det havde jeg heller ikke, da jeg 10 år senere prøvede at begå selvmord. Hvis vi havde åbnet os og fortalt nogen om, hvordan vi havde det, ville hverken min søn eller jeg have valgt den udvej. Det er jeg sikker på. Alene det at tale om vores tanker, ville have fået os til at indse, hvor “far out” de var.

Det kom som et lyn fra en klar himmel, da min søn begik selvmord. Det var en ganske almindelig morgen, hvor jeg som sædvanlig skænkede et krus kaffe og gik ned i kælderen for at vække ham. Da jeg åbnede døren til værelset, så jeg i halvmørket en skikkelse lige foran mig. Jeg tænkte, at han nok ville lave fis med den gamle, fuld af humor, som han var. Da fik jeg øje på rebene fra hans hals til dørhåndtaget. Jeg smed kaffekruset på klinkerne, så det splintredes og kaffen flød. Jeg løsnede febrilsk båndene om hans hals, tog ham i mine arme og skreg af smerte, da jeg mærkede, at han var kold som is. Min verden brød sammen, og tiden stod stille. Det værste, der kunne ske, var sket!

På hans pc var der en side, der viste, hvordan man hænger sig fra et dørhåndtag. En modbydelig side, der også viste hvordan man i øvrigt kan tage livet af sig, og var formuleret i marketing sprog. “Træt af livet? Så se her!”

I de følgende dage drak jeg mig sanseløs og blev indlagt på en psykiatrisk afdeling. Senere kastede jeg mig ud i et sandt arbejdsnarkomani. Jeg arbejdede mere end fuldtid i Scleroseforeningen, var med til at danne foreningen “Efterladte efter selvmord”, forsøgte sammen med gode kræfter at få ulovliggjort selvmordssider på nettet og skrev bogen “Lev stærkt – dø naturligt”, som den dag i dag bruges som undervisningsmateriale i skolerne – heldigvis.

Jeg bebrejdede mig selv, at jeg ikke havde set nogen tegn på, at han var deprimeret. Det kunne jeg fx have gjort på en af de sidste ture, vi gik sammen – ned på tanken for at hente cola og smøger. Undervejs sagde han: “Far, jeg synes altid, jeg er så stresset”. Det slog jeg hen: “Det har jeg også næsten altid været. Er du bange for eksamen?” Det slog han hen. Og jeg kan blive ved med at vende den samtale i hovedet. Hvorfor gik jeg ikke i dybden? Det var jo et råb om hjælp. Alle siger, at jeg skal holde op med at bebrejde mig selv. Jeg kunne jo ikke vide, at han var så langt ude. Han havde ikke vist nogen tegn på det. Min senere psykiater, som gav mig diagnosen bipolar, sagde, at min søn givetvis også havde denne lidelse. I øvrigt mente psykiateren, at jeg selv havde haft anlæggene for sygdommen længe, men at det var chokket min søns død, der triggede den.

En af min søns gode kammerater fortalte, at min søn havde røget hash i et par måneder, var begyndt at pjække fra skolen og hang ud med nogle “forkerte” typer. Min kone ringede til misbrugseksperten Henrik Rindom, som sagde, at man kan få en psykose af at ryge hash én gang, hvis man er meget følsom. Og det var min kære søn i allerhøjeste grad.

I bogen om selvmord slutter jeg af med at skrive, at jeg aldrig vil tage mit eget liv, fordi jeg ved, hvor ondt der gør på de pårørende – og hvor meget livet er værd. Og både jeg og de psykologer, der er med i bogen, opfordrer til, at man skal tale om sine tanker med nogen. Og hvad gjorde jeg så 10 år efter? Jeg greb en skarp kniv og gik ned i baghaven bag legehuset, skyllede et glas piller ned med en flaske Vodka, skar dybe flænger i mit venstre håndled og lagde mig til at dø. Jeg havde ikke delt mine dystre tanker efter en lang periode med dyb depression med nogen. Jeg bildte mig selv ind, at det var bedst for alle, at jeg døde, og jeg glemte, at depressioner forsvinder. Hvor dum kan man være?

Heldigvis kom Falck i sidste øjeblik og reddede mig. En af Falckfolkene sagde: “Han har sgu næsten skåret helt igennem!” Jeg kom på håndkirurgisk afdeling på Rigshospitalet, hvor de flikkede håndleddet sammen på yderst professionel vis. Derefter blev jeg indlagt på psykiatrisk afdeling i Ballerup, som i øvrigt ikke ville lukke mig ind aftenen inden, da de ikke vurderede, at jeg var suicidal!

Mine næreste venner besøgte mig og spurgte, hvorfor jeg ikke havde fortalt, hvordan jeg havde det – og jeg lovede at gøre det, hvis jeg igen kom ned i det sorte hul. Det har jeg bestemt også tænkt mig at gøre. Det gør jeg i forbindelse med min sygdom, og jeg har opdaget, at når jeg åbner mig totalt, viser det sig, at de venner, jeg taler med, også har deres at bære på. Smerte er en del af livet, vores fælles lod. Det bedste, vi kan gøre er at forstå – og leve efter – I.P Jacobsens ord om “At bære livet som det er”. Og det kommer der samtaler i dybden – og dybe venskaber – ud af. Når først man har forstået I.P. Jacobsens sætning, er der ikke langt til at den sorte form for humor. Og den elsker jeg og mine dybde-venner at praktisere. En anden klog person har sagt, at humor er det sidste våben mod den absolutte fortvivlelse – hvilket jeg er helt enig i. Humoren har jeg arvet fra min far, som fik diabetes som syv-årig og levede med den i 65 år. Han fik prostatakræft og skulle have EPO, der jo er et dopingmiddel. Hans kommentar var: “Okay, men jeg vil altså ikke være cykelrytter!”

Heldigvis har jeg ikke haft en egentlig depression siden 2012, da jeg forsøgte at begå selvmord. Faktisk er jeg kommet langt i min recovery, hvilket jeg skylder min dygtige psykiater stor tak for. Hun har bl.a. ladet mig deltage i 18 gruppesessions med såkaldt psykoedukation, hvilket i den grad har gjort mig klogere på min lidelse og de faresignaler, jeg skal være opmærksom på. Jeg har et godt og temmelig aktivt liv i dag, fordi jeg tager mine forholdsregler og undgår yderpolerne mani og depression. Jeg er tilfreds med mit liv, som på mange måder er mere værdifuldt end det, jeg havde, da jeg knoklede i hamsterburet og næsten udelukkende fokuserede på succes i arbejdslivet. Jeg kan endda indimellem fange lykken, som jo optræder i glimt. Jeg savner selvfølgelig min søn, men det er ikke hver dag, jeg tænker på ham. Sorgen er på de 15 år gradvist blevet til vemod.

Min pointe kan næsten ikke gentages for tit: TAL FOR POKKER MED NOGEN, HVIS DU HAR SELVMORDS-TANKER!!! Min søn gjorde det ikke. Det blev hans død. Jeg gjorde det ikke. Jeg overlevede, men med dybe sår på sjælen og sort samvittighed overfor min kone og datter. Hvis du ikke ønsker at åbne dig overfor dine nærmeste, så ring til Livslinien på nr. 70 201 201. Her er du anonym. Rådgiveren præsenterer sig ved fornavn. Telefonrådgivningen er åben alle årets dage fra kl. 11-04. Skriv nummeret på en seddel og læg den i din pung og bestem dig til, hvem du vil kontakte, når de dystre tanker opstår! Det har jeg i hvert fald gjort.

PS: “Lev stærkt – dø naturligt”, der udkom på Ekstra Bladets forlag, er udsolgt, men står på de fleste biblioteker.