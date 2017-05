Hmm… de sidste par uger har jeg simpelthen haft så uhyggeligt meget på hjertet, tanker om vores medmenneskelighed og mangel på samme, nye og gamle traditioner og forskellige tilgange dertil, tollerance af andre og forståelse for sig selv, overskud og evnen til at sige nej.

jo jo, øverste etage har skam været på overarbejde. heldigvis er jeg kommet til et sted i mit liv hvor jeg umiddelbart aldrig har været før, jeg har enormt overskud både fysisk og psykisk og jeg husker bedre end i laaang tid, mit planlægningsgen er også totalt i topform..

Alt det skyldes stædighed og noget fantastisk medicin! Forklaring følger….

Til jer der ikke kender mig, kan jeg fortælle at jeg i 2004 startede med psykologsamtaler under et eksamensforløb, da en brækket ankel og derefter et brækket håndled gjorde skolegangen endnu mere uoverskuelig end den i forevejen var.

Jeg har løbende (on/off ) gået til samtaler ved en psykolog. Der er sket mange ting i mit liv som har været udslagsgivende for en ustabil psyke, hvilket psykologsamtalerne hjalp mig lidt med at holde i skak. ( bla. en skilsmisse og tabet af to døtre )

I 2009 kom jeg på antidepressiv medicin og foråret 2010 indlagde jeg mig selv på den psykiatrisk afeling i Haderslev, efter at have oplevet tvangshandlinger.

I foråret i år efter en længere sygemelding, mente min læge at jeg nok skulle på antidepressiv medicin igen, efter at jeg i en længere periode havde afvist det som løsning på min sindstilstand.

jeg bad derfor min læge om en henvisning til psykiatrien. I første omgang fik vi en afvisning da hun havde bedt om afklaring af hvorvidt jeg havde en depression, hvilket er lægens job. jeg bad hende om en ny henvisning og skrev derefter ordret hvad hun skulle skrive til psykiatrien. denne gang gik den igennem! jeg tænkte at jeg måske havde angst eller en personforstyrelse..

Efter et par samtaler med en sygeplejerske i psykiatrien, som var enig med mig i at det ikke var en deppression, kom jeg til samtale med en psykiater, og endelig fik jeg en afklaring.

Jeg gik hjem med diagnosen Bipolar, og et recept…

(Bipolar er det man før kaldte maniodepressiv, hvor ens humør svinger voldsomt og ukontrolleret.)

Og det var så det…

Jeg måtte så selv finde information om sygdommen og granske min hjerne og mit hjerte de kommende uger, for at forstå hvad det betød, jeg søgte råd ved sygeplejersken i psykiatrien, uden held. Det eneste brugbare hun sagde var at jeg jo stadigvæk bare var Eva, og ikke min sygdom.

jeg følte mig fortabt og alt var kaotisk og jeg så mig selv lidt udefra.. det var ret uvirkeligt, jeg var ked af det og forvirret. jeg begyndte på medicinen dagen efter jeg fik diagnosen, og førte dagbog over mit humør fra dag et.

Stille og roligt begyndte medicinen at virke.

Wau… er det sådan at være “normal”.. det er så vildt, jeg var før meget sensitiv overfor lys, lyd, temperaturer, og stemninger.. og det er jeg stadig, men jeg reagere slet ikke så voldsomt mere.

Derfor har jeg nu også overskud til at skrive denne blog..

Også selvom jeg midt i skrivningen lige sku lave mad, og brændte mig på komfuret (højre pegefinger selvfølgelig) enormt smart når man kører etfinger tastesystem…

Nå.. kort gjort lidt længere. jeg vil skrive igen når fingeren har fået det bedre, de andre fingere er nemlig ikke så gode til at stave 😀

Ses derude.

Ps. hvis i har spørgsmål til noget, må i meget gerne skrive i kommentarer osv, jeg svarer glædeligt på det meste.

Ja det var så et af de første indlæg på min “hemmelige” blog, inden jeg begyndte at skrive på Outsideren.

Jeg er steget i dosis af Lamotrigin efterfølgende, jeg er begyndt at opleve humør og energi svingninger igen og jeg er mere træt og er blevet mere lys og lydfølsom end tidligere (ihvertfald som jeg husker det)

Men jeg har fundet måder at løse udfordringerne på. Og som i måske kan ane i teksten var jeg nok også lidt manisk da jeg skrev…

Så alt i alt… Ja, jeg har det vel så godt som jeg kan ha det pt.. Måske medicinen og mine omgivelser skal justeres lidt, kunne jo være det kunne blive endnu bedre.

Hvem ved?!