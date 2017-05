Den 5/11-2007 blev jeg indlagt på H12 i Kolding. Jeg havde ikke før været indlagt på psykiatrisk afdeling. Jeg var meget ustabil og selvskadene, røg frem og tilbage mellem den åbne og den lukkede. Kunne slet ikke finde ro til at tage imod behandling. Der var ikke mange der besøgte mig. Mine børn og min mand var de eneste der regelmæssig kom. Min datter havde det rigtig svært med at Mor var indlagt og var helt ulykkelig når hun blev hentet efter et samvær. Kan huske en episode hvor hun bliver hentet, hun ville bestemt ikke med hjem. Jeg prøvede at berolige hende og fortælle at hun jo snart skulle se mig igen. Det endte med at hun blev så frustreret at hun sparkede og bed hende fra kommunen der skulle hente og bringe.

Efter 8 måneders indlæggelse blev jeg udskrevet og flyttede på et bosted, i Egtved, for psykisk sårbare. Det var et helvede. Jeg begyndte at drikke og ryge hash stort set hver dag. I slutningen af April 2009 blev jeg indlagt på psykiatrisk afdeling i Vejle. For første gang følte jeg mig hørt. De var så utrolig søde der, noget jeg overhovedet ikke oplevede i Kolding. Grunden til at jeg blev indlagt var at der på bostedet var en ung kvinde jeg snakkede meget med, der døde af druk. Det tog enormt hårdt på mig. Mest fordi jeg fik skylden for det af hendes kontakt person, han mente at jeg havde slået hende ihjel ved at sidde og drikke med hende. Ligesom i Kolding, røg jeg frem og tilbage mellem den åbne og den lukkede. Efter 3 måneder blev vi enige om at udskrive mig. Det var svært for mig at komme tilbage, da jeg jo vidste at jeg ville blive kigget skævt efter af ham der mente jeg slog min veninde ihjel. Men der var ikke meget at gøre. Jeg havde nævnt hændelsen for lægen på E32. Han foreslog at jeg tog det op med lederen på bostedet. Der gik små 3 uger før jeg fik mod på at sige noget. Mødet var positivt og medarbejderen blev fyret. Jeg har siden der kun været indlagt på psykiatrisk skadestue når jeg lige havde brug for et break.

Hvis jeg nogensinde skal indlægges på psykiatrisk afdeling igen, bliver det i Vejle. Personalet i Kolding virker (på mig) som nogle kolde robotter der kun er der for at få løn. De lyttede aldrig, de hjalp mig ikke da jeg efter en druk aften havde en grim oplevelse med et familiemedlem. I Vejle tog de sig tid til at lytte og komme med gode råd. Det var en helt nye verden for mig, at være et sted hvor jeg faktisk blev taget alvorligt. Det oplevede jeg heller ikke i min barndom/ungdom. Jeg eksisterede bare, ikke andet. Jeg er idag stadig plaget af hallucinationer, især når jeg er alene om aftenen. Mine vægge bliver levende, fyldt med kæmpe edderkopper, på mine billeder af mine børn, føler jeg at der i deres øjne er bitte små kameraer der holder øje med alt hvad jeg fortager mig. Mine gardiner skal være trukket ned når det bliver mørkt, ellers føler jeg der står en udenfor og kigger ind. Det er ingen lys udenfor vores stue vindue så jeg kan intet se. Jeg er træt og uoplagt, og skal virkelig kæmpe en kamp uden lige hverdag for ikke at gå i brædderne. Samvær med mine børn kan være en kamp da jeg ikke kan overskue at de bliver vilde eller når der sker for meget. Jeg sover rigtig dårligt om natten, selvom jeg ikke sover i løbet af dagen. Jeg vågner mange gange og tit har jeg svært ved at falde i søvn igen. Jeg håber det hele snart vender så jeg kan få noget overskud og nogenlunde velfungerende. Jeg vælger at tro på at der er lys for enden, selvom jeg ikke kan se det endnu. Det skal være der, jeg tror og håber på det