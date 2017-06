Sidste år blev i alt 760 patienter tvangsbehandlet med medicin. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. I 2001 var tallet 573, og siden er det steget støt til det nuværende niveau. Andelen af det samlede antal indlagte, som medicineres med tvang, er også steget og lå sidste år på 2,9 procent. Tvangsbehandlingen af en patient kan strække sig fra få dage til flere år, men det typiske niveau er nogle få måneder.

“Det er en falliterklæring for sundhedsvæsnet”, siger Thorstein Theilgaard, generalsekretær, Bedre Psykiatri til Politiken.

I SIND siger landsformand Knud Kristensen, at udviklingen vidner om en nødlidende psykiatri, hvor der ikke er tid til at tale med patienterne og motivere dem til frivilligt at tage medicin mod deres sygdom.

Men hvad siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V)? Jo, hun er skuffet. For tallene viser, at udviklingen er i kontrast til regeringens mål om halvere brugen af tvang (bæltetvang og “medicinske bælter”) inden 2020. Hun skyder skylden på regionerne for, at det går den forkerte vej med hensyn til tvangsmedicinering.

Denne triste rekord bringes samtidig med meldingen om, er der ikke sat ekstra penge af til kommunerne i den nye økonomiske aftale mellem regeringen og KL.

Det lover ikke godt for psykiatrien, det her…

Alle de flotte ord og visioner for fx bostederne er og bliver skåltaler, ser det ud til.

http://politiken.dk/indland/art5976431/Nye-tal-Rekordmange-f%C3%A5r-medicin-under-tvang