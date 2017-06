Lidt om mig

Jeg er ung kvinde på 25 år og har diagnoserne bipolar affektiv sindslidelse, PTSD (posttraumstisk stress), panikangst og socialfobi

Jeg har for alvor været ramt af psykisk sygdom siden efteråret 2013, men set tilbage har jeg haft symptomer, som jeg kan huske, siden omkring 7. klasse, primært i depressiv retning samt angst. Socialfobi og panikangst har været til stede siden slutningen af folkeskoletiden, dengang vidste jeg dog ikke, hvad der var ‘galt med mig’. Det var dog først i december 2013, at jeg blev diagnosticeret med en svær depression første gang udløst af stress på min daværende arbejdsplads, hvilket resulterede i min første indlæggelse på psykiatrisk hospital, men det vil jeg komme nærmere ind på i et andet opslag. Det var under denne depression, at jeg første gang startede op i medicinsk behandling.

Jeg har gennemført gymnasiet, selvom jeg flere gange overvejede at droppe ud, fordi det psykisk var meget hårdt, specielt i 2g.

Efterfølgende arbejdede jeg fuldtid i Netto for derefter at tage på højskole.

I 2012 gik jeg i gang med tysk og kommunikation på universitetet, men fandt hurtigt ud af, at det slet ikke var mig.

Så jeg arbejdede i stedet og begyndte så på pædagogstudiet i 2014, som jeg har været i gang med af to omgange, men som jeg ikke har kunnet gennemføre.

På nuværende tidspunkt er jeg sygemeldt pga PTSD, men håber jeg på et tidspunkt bliver klar til at komme i praktik igen og måske ende op med et fleksjob eller at kunne begynde på en uddannelse igen. Som min verden ser ud lige nu, forventer jeg ikke at kunne arbejde under normale vilkår med en 37-timers arbejdsuge og kan heller ikke være på et fuldtidsstudie. I min seneste praktik, kunne jeg ikke en gang holde til at være der 6 timer om ugen uden at blive meget presset og måtte til sidst sige stop, da jeg endnu en gang blev indlagt. Når først jeg begynder at få det skidt, så går det som regel meget stærkt, og pludselig kan jeg slet ikke være i mig selv og får meget grimme tanker og planer, som jeg ikke føler jeg kan tage afstand fra.