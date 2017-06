I mit tilfælde gav det ikke psykisk sygdom at få foretaget en gastric sleeve operation (fedmeoperation) det havde jeg jo i forvejen, men jeg er faldet tilbage i gamle uhensigtsmæssige handlemønstre som øget selvdestruktivitet (slem selvskade og alvorlige selvmordsforsøg og psykisk selvskade (hvor jeg fortæller mig selv hvor dum, grim, fed, klam og ulækker jeg er, hvor lidt jeg kan finde ud af og det bedste for alle ville være hvis jeg døde- det kører døgnet rundt, som en cd der står på repeat))

Jeg havde ikke været indlagt på psyk i 5 år, men 1,5 måned efter operationen blev jeg indlagt på psyk i 1 måned med en fast vagt den første uge og ellers var i behandling for en svær depression, jeg blev voldsomt selvskadende igen og tog også taget 3 store overdoser sidste år, og har desuden haft flere selvmordsforsøg og også været indlagt på psyk 24 gange siden jeg blev opereret.

Jeg overspiste jo for at regulere mine følelser, og da jeg ikke kunne det mere, så kom de uhensigtsmæssige mønstre igen.

Jeg ved godt jeg gik imod alle anbefalinger om ikke at blive op, men jeg var ved at dø af min overvægt, nu kan jeg godt se hvad lægen mente da han frarådede mig op.

Men jeg ikke hvor længe jeg havde overlevet med min maxvægt, men det er jo det der er det ambivalente i denne situation, jeg var bange for at dø af min overvægt, og nu forsøger jeg så at tage livet af mig selv.

Alt dette er ikke skrevet for at I skal få ondt af mig…..