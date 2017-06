At sidde i selvskadens kløer er ikke sjovt, det er et sandt helvede.

Jeg har aldrig skjult min selvskade, og vil ikke tvinges til det, det er en stor del af mig, og arrene vil jo altid være der, hvorfor skjule dem, hvis jeg gjorde, så er det jo på en måde som om jeg ikke accepterer dem.

Jeg kan ikke lave om på fortiden, min fortid (og måske nutid/fremtid) har stået på slag af værste skuffe, når ikke andre har givet mig dem, så har jeg selv gjort det. Jeg viser ikke billeder af min selvskade for at få medlidenhed eller opmærksomhed, jeg gør det for at vise jeg ikke er flov over mine ar…

Mine ar er faldet meget i farve, det har været meget voldsommere at se på, så der er håb forude, til jer med meget tydelige ar.

Jeg er efter 14 måneder faldet i en del gange på det sidste, jeg har kæmpet som en gal for ikke at gøre det, men nu er det op på hesten igen og fremad igen.

Man møder nogle huller i vejen (jeg møder bare utroligt mange lige nu) men på den lange bane kommer man fremad.