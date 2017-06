I går fulgte min datter en kvinde fra et socialpsykiatrisk bosted i retten. Kvindens forbrydelse var, at hun i en hash-psykose var gået ind i en ”fin og ryddelig” lejlighed i Hvidovre. Hun lagde sig i en køjeseng og slumrede – indtil politiet kom. De ville have hende til at skrive under på en skyldighedserklæring. Hendes svar: ”Jeg er ikke enig i formuleringen!” Derfor skulle hun i retten.

Min datter har fortalt om, hvordan det spændte af, da to så forskellige verdener mødtes. Ret morsomt – på en måde. I retssalen var der udover anklageren, forsvareren og dommeren en stribe politistuderende – og situationen blev grebet formelt an, som det sig hør og bør i en retssal.

Kvinden var nervøs og pinligt berørt, så hun snakkede i et væk. Mest om noget, der intet havde med forbrydelsen at gøre – bland andet, at hun havde stor sympati for politiet, og at retsbygningen var flot. Da anklageren sagde, at dommeren burde tage hensyn til hendes økonomi, udbrød hun: ”Nej, jeg har masser af penge. Jeg har 10.000 i banken”. Alligevel blev hun kun idømt en bøde på 450 kr. Taxaen frem og tilbage kostede naturligvis meget mere end det. Hun spurgte dommeren, hvem der nu får de 450 kr. ”Det gør staten”, svarede han. Det fik kvinden op på dupperne. ”Så er der lagkage til staten!” udbrød hun stolt.

Tja, min datter og jeg har vendt episoden et par gange, og tænker, at bemærkningen om hendes økonomi faktisk var en grov form for stigmatisering. Sådan en tosse er jo også en social taber, kunne anklageren ligeså godt have sagt. Han mente det sikkert godt, men ord skal nogle gange vejes på en guldvægt – navnlig i en retssal.

Vi har også drøftet, om det er rimeligt at give kvinden en bøde. Da hun allerede bor på et bosted, kunne man jo ikke bruge den mulighed. Så en bøde var nok eneste udvej. Og måske er det også ok, så hun kan lære, at det altså ikke går at lægge sig ind i fremmede mennesker boliger – uanset hvor fine og ryddelige, de er. Hvad tænker I?