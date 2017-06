“I vores børnegruppe opdager deltagerne, at de ikke er de eneste i hele verden, der lever med en psykisk syg mor eller far – og det er en enorm lettelse for dem”. Det sagde sygeplejerske Louise Høgenhaven ved PsykInfos arrangement “Hvorfor græder du nu igen, mor?” i Cinemateket i København.

Hun og socialrådgiver Katrine Frydendal er ledere af Region Hovedstadens børnegruppe, og de fortalte, at børnene – udover at møde andre i samme “båd” – modtager psykoedukation i seks uger. Her får de masser af konkret viden om psykisk sygdom i et sprog, de forstår. Uden denne viden er risiko for, at børnene gør sig en masse forestillinger og unødige bekymringer. Herunder kan du se den video, jeg optog ved arrangementet.

https://drive.google.com/file/d/0B-h1v8j_1KZLeEpxZUhqeXRaWHc/view?ts=59462543

