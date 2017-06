Det er lidt over 2 måneder siden at jeg påbegyndte min CBD behandling. Hver morgen og aften tager jeg 2 dråber med 10% CBD.

Da jeg startede, skrev jeg 2 blogindlæg: CBD: ”Cannabisolie som behandling” og indlægget ”Min første dag på CBD olie”. De ligger begge på Outsiderens hjemmeside, hvis det skulle have interesse.

Nu er der gået tilpas lang tid, så jeg kan skrive en status mere.

Jeg har haft enormt høje forventninger til oliens effekt, men samtidig var jeg også klar over at effekten, ligesom med piller, er forskellig fra menneske til menneske. For mig viser det sig at 2×2 dråber er en perfekt dosis.

Har jeg mærket nogen mærkværdig forskel? Ja, i den grad! Jeg har i rigtig mange år døjet med angst, i de dårlige perioder, meget svær angst. Når det var værst, viste det sig i stærke angstanfald, og dem har jeg haft i perioder, lige indtil at jeg startede på CBD. I det hele taget, så er mit angstniveau faldet til værende næsten ikke-eksisterende. Det lyder vildt, og jeg er også meget overrasket over hvor meget olien har hjulpet. Der gik en lille rum tid, fra da jeg startede med at tage dråberne, før effekten var helt tydelig. Hvis du spørger mig hvad cannabisolie gør for mig, så vil jeg altid fremhæve hvor stor en forskel olien gør for mit angstniveau. Situationer, der normalt ofte giver mig angst, såsom at stå i en lang kø eller at gå iblandt mange mennesker, er blevet meget lettere for mig. Så min livskvalitet har ændret sig til det bedre.

Oveni det så har jeg, rent psykisk, haft det godt stort set lige siden jeg startede behandlingen. Der har været en enkelt kraftig nedtur, og den kom sig af at jeg helt glemte at tage min CBD i en uges tid. Alt gik så godt, og så glemte jeg totalt at tage min dosis. Da mærkede jeg meget tydeligt at CBD også er medicin og hvor vigtigt det er at tage den. Jeg vil sammenligne det lidt med pludseligt at stoppe med at tage sin psykofarmaka fra den ene dag til den anden – det er heller aldrig en god idé. Min angst kom tilbage trefoldigt i den uge, og jeg havde det meget dårlig psykisk. Der gik kun et par dage fra jeg startede igen, til at jeg var helt klar i hovedet og angsten forsvandt igen. Og så har jeg været ked af det i en lille uge, men det har intet at gøre med min CBD, almindelige medicin, eller min sygdom. Jeg har bare været trist ligesom alle andre mennesker kan være det fra tid til anden.

Jeg er meget glad for at være startet på denne lidt alternative medicin. Her, 2 måneder efter, kan jeg konkludere at jeg med garanti vil fortsætte. Jeg har slet ikke mærket nogen bivirkninger, som jeg ellers har hørt nogle kan opleve. Jeg vil stadig tage min faste medicin og tager stadig PN, men slet ikke så ofte som tidligere.

Overskuddet jeg har fået, kombineret med mindre angst, har givet mig mod på både heldagsture til København, Tivoli, kroophold og lange vandreture hver eneste uge. Jeg har endda sommetider glemt at tage mine balancedage, som er en dag hver uge, hvor jeg kobler 100% af, så jeg ikke koger over og får det dårligt. Når jeg har glemt disse dage førhen, så har det næsten altid end med en lang, dårlig periode. Men de gange jeg har glemt det nu, ender det kun op i at jeg bliver meget, meget træt og til tider ustabil. Balancedage er stadigvæk meget vigtige for mig, men det er et godt tegn at jeg ikke ender op med noget nær psykose eller dage hvor alt er imod mig.

Hvis du, efter at have læst dette, måske sidder og overvejer at give cannabisolie en chance, så vil jeg til hver en tid anbefale at snakke med både læge og psykiater. Og vælger du at starte, så start ikke ud med en meget stærk olie, ej heller ikke en høj dosis. Der findes ikke en fast dosis til alle mennesker, så man skal prøve sig frem, og det er bedst at starte blidt ud og så øge dosis senere, hvis der er behov for det. Og så er det vigtigt at undersøge THC niveauet i olien. Personligt har jeg ikke godt af THC, så jeg bruger en olie med meget lavt procenttal.