Lykkepiller virker ikke mod depression, konkluderede danske forskere bag et meget omtalt studie, der blev der blev publiceret i tidsskriftet BMC Psychiatry i februar i år. Men nu afviser Lægemiddelstyrelsen studiet og angriber forskerne bag studiet.

Her på Outsideren bragte vi ved publikationen et indlæg, hvori jeg og professor Raben Rosenberg kritiserede studiet – en såkaldt metaanalyse (en analyse af andre analyser) i kraftige vendinger under overskriften: “Oppustet forskning skaber forvirring”. Vi blev efterfølgende skudt i skoene, at vi ville advokere for lykkepiller. Men det var ikke ærindet. Vil ville påpege, at dette studie var tyndt som et a4 ark, der ligger ned, og ville have gjort det samme, hvis konklusionen havde været den modsatte.

Forskernes konklusion er mildest talt tynd og usammenhængende. De skriver, at analyserne, der indgik i metaanalysen, egentlig ikke er brugbare, at der lader til at være en statistisk set betydelig effekt på depressive symptomer, men at bivirkningerne er så store, at det ikke er risikoen værd at bruge pillerne. Det blev blæst voldsomt op i medierne, der skrev at lykkepiller er uden virkning. Tilbage stod psykisk syge med håret i postkassen. Skal vi nu droppe pillerne, tænkte de.

Jeg skrev bl.a.: “Hvis analyserne er så behæftede med mangler, hvorfor så overhovedet publicere? Er der tale om forskning for forskningens skyld? For mig at se, ja. Er det i orden at kloge sig om effekten af medicin for en bred gruppe af mennesker, der jo ikke har en Kinamands chance for at vurdere kvaliteten af analyserne. Udspringer den slags “forskning” af et ønske om at promovere sig selv. Det tror jeg – desværre”.

Jeg skrev et debatindlæg i fagbladet “Journalisten”, hvori jeg appellerede til større forsigtighed, når der bringes forskningsnyheder og til større samarbejde mellem journalister og forskere.

Til Berlingske Tidende siger overlæge Eskild Colding-Jørgensen fra Lægemiddelstyrelsen, at det simpelthen ikke er rigtigt, at lykkepiller ingen virkning har.

“Det er på grænsen til, hvad jeg mener, er en ansvarlig måde at være forsker på”, siger han.

Sundheds- og ældreminister Ellen Trane Nørby (V) opfordrer forskere til at »tænke sig grundigt om«, inden de farer i pressen med et budskab, som kan skade sårbare mennesker.

https://www.b.dk/nationalt/laegemiddelstyrelsen-afviser-forskeres-angreb-paa-lykkepiller