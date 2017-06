“Hvis bare du vidste, hvor meget jeg kæmper hver eneste dag, og hvor svært livet er for mig nu, efter du trak den kniv for mine øjne. Jeg var sikker på jeg skulle dø… Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg aldrig ville se dig igen… Ind og ud af psykiatrisk hospital, en PTSD-diagnose, angst og depression. Jeg føler ofte, at min krop er fanget i et fængsel med lænker på både hænder og fødder. Et fængsel, som føles umuligt at slippe ud af.” – uddrag af et dagbogsnotat!

Det traume, der udløser min PTSD samt dødsangst, foregår i januar 2016. Dagen begynder stille og roligt, men pludselig fortæller min daværende kæreste mig, at han ikke kan være i det her forhold længere. Jeg bliver overrasket og ved faktisk slet ikke, hvordan jeg skal reagere på denne udmelding. Jeg vælger at tage hjem til min veninde som planlagt. Hele dagen bliver han ved med at skrive og prøver at trække i land igen. Jeg vælger at tage forbi hans arbejde, møde ham med venlighed og prøve at få en fornuftig og voksen dialog (til min store fortrydelse).

Han er meget aggressiv i sin fremtoning, trækker en stor kniv og kaster den hårdt ned i bordet lige foran mig. Jeg er sikker på, at jeg skal dø. Politet bliver kontakter, men de kan ikke gøre så meget, eftersom han er rolig og påstår, at han intet ondt vil mig. Jeg bliver så chokeret, ked af det og bange og har virkelig ikke set den komme med så voldsom en reaktion. Føler også enormt meget skyld. Samtidig har jeg faktisk lidt ondt af manden, da jeg inderst inde ved, at han aldrig vil skade mig, men faktisk holder rigtig meget af mig. Han har haft et hårdt liv med en mor med dyssocial personlighedsforstyrrelse og en far med meget stort temperament. Men det undskylder på ingen måde hans opførsel. Det har været et forhold fyldt med løgn og ustabilitet fra hans side af.

Efterfølgende er jeg blevet meget angst for at gå uden for af frygt for, at noget ondt vil ske for mig. I mit hoved er verden blevet farlig. Jeg frygter at møde ham. Hver eneste dag bliver jeg ‘slået ihjel’ i mine tanker, nogle gange er det meget livagtigt og kan virke som om det foregå i min lejlighed. Jeg får mange flashbacks og er hele tiden på vagt og opmærksom på alt det, der sker omkring mig. Er også meget lysfølsom og bliver nemt forskrækket.

Jeg oplever klassiske angstsymptomer som hjertebanken, øget svedtendens, svimmelhed, mavesmerter, indvendige rystelser, hovedpine, mundtørhed mm. Jeg bruger utrolig meget energi hele tiden og er derfor træt konstant.

Som noget nyt er jeg også begyndt at få billeder og tanker indeni, hvor mine nærmeste kommer til skade, hvilket er enormt ubehageligt.

Jeg øver mig i at gå ture uden at se mig tilbage – for hvad nu hvis han pludselig står bag mig og tager livet af mig. Jeg har lært det er vigtigt med eksponering, men det skal være små skridt af gangen. Også det at handle ind er fx en udfordring, specielt hvis folk står meget tæt på mig, hvor jeg med det samme mærker panikken brede sig i kroppen.

Jeg går og venter på at komme i gang på klinik for ocd – og angstlidelser og håber på at få nogle gode redskaber at arbejde med. Ellers har jeg god gavn af en kædedyne, som gør, at jeg de fleste nætter sover helt igennem, hvor jeg før vågnede rigtig mange gange. Jeg har altid angst, når jeg vågner, som om der sker noget i min underbevidsthed i løbet af natten..

Det er enormt hårdt at føle sig bange det meste af tiden.!