Hej.

Jeg ved godt, at jeg også uploadede et blogindlæg i går, men jeg har bare så meget på hjerte. Der er så meget jeg gerne vil fortælle jer.

Denne gang skal det handle om antipsykotisk medicin, især Abilify.

Abilify er en meget populær 2.-generations (der findes både 1.- og 2.-generations antipsykotisk medicin) antipsykotisk medicin.

Jeg stiftede for første gang bekendtskab med Abilify for et år siden. Før Abilify havde jeg været på to andre slags antipsykotisk medicin. Den første medicin husker jeg ikke navnet på, den anden medicin hedder Olanzapin/Zyprexa. Jeg husker ikke præcis, hvorfor jeg stoppede med den første medicin, men jeg stoppede med den anden medicin, da jeg tog omkring fem kilo på på en måned. Så startede jeg med Abilify, som jeg tog i cirka 11 måneder.

Det gode ved antipsykotisk medicin har helt klart for mig været, at de stoppede mine perceptionsforstyrrelser og vrangforestillinger. Men det har ikke været ren lykke, da der desværre har været en række bivirkninger, især med Abilify. For det første blev jeg bare utroligt træt, og trætheden forsvandt lige som ikke. Jeg havde brug for at sove i hvert fald 12 timer om natten + en middags/efftermiddags-lur. For det andet fik jeg en langvarig forstoppelse, som hverken kost eller sveskejuice kunne gøre noget ved. Moxalole var det eneste der virkede. For det tredje blev jeg helt “zombie-agtig”. Det var en tilstand, som gradvist fortog sig over nogle måneder, men som helt klart var den værste bivirkning. Det var min mor, som gjorde mig opmærksom på, at mine arme ikke svingede med når jeg gik. Hun gjorde mig også opmærksom på, at min håndskrift havde ændret sig. Jeg husker hvordan min mor var ved at give sig til at græde, da hun så at min håndskrift havde ændret sig. Jeg tror hun blev bange. Men der var også noget med mit ansigt, måske var det øjnene, jeg ved det ikke, jeg kunne ikke selv se det.

En dag var min kæreste og jeg nede i Rema 1000 i den by, hvor jeg er vokset op. Vi stødte ind i min faster. Jeg syntes at hun opførte sig lidt mærkeligt over for mig, hun var lige som lidt afvisende. Senere har min mor fortalt mig, at min faster har fortalt hende, at hun mødte min kæreste og jeg nede i Rema 1000, men at hun var gået, fordi jeg var mærkelig og “zombie-agtig”. Det sårede mig virkelig meget. Min faster er et medlem af min familie, og burde derfor havde været der for mig, støttet mig og accepteret mig i den svære tid. Men i stedet fik jeg en kold afvisning. Det er nok noget jeg altid vil huske og aldrig komme mig over.

Men tiden gik, og både forstoppelsen og den “zombie-agtige” tilstand forsvandt. Tilbage stod jeg bare med et helt enormt søvnbehov, som der var til at leve med.

Dog skiftede jeg i maj over på noget andet antipsykotisk medicin, nemlig Peratsin (1.-generations). Jeg har absolut ingen bivirkninger haft af medicinen, og mit søvnbehov er endda faldet til 9-10 timer uden noget behov for en middagslur. Det er også som om at verden står meget skarpere nu og farverne er klarere.

Min pointe med denne historie, er ikke at skræmme nogen fra at tage Abilify eller antipsykotisk medicin. Min pointe er, at ja-ja, næsten al medicin har vel en slags bivirkning, MEN du skal ikke finde dig i enhver bivirkning, lige som jeg gjorde. Du skal sammen med din psykiater finde den medicin der virker bedst for DIG, og det er ikke nødvendigvis den, der virker bedst for flertallet.

Jeg fortryder ikke, at jeg tog Abilify, for livet som zombie er dog alligevel bedre end livet som psykotisk. Men dog er livet som ingen af delene alligevel noget bedre.