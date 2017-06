I dag og de næste tre dage løber metal-festivalen Copenhell af stablen. På Outsideren har vi været så heldige at komme med på festivalen i år

Af Tinne Buchholz Madsen

Cirka 23.000 rock- og metalfans vil i de kommende dage indtage Refshaleøen til årets Copenhell-festival. Festivalen lægger scene til ikke mindre end 40 bands inden for hårdtslående genrer, og på line up-listen findes blandt andet navne som System of a Down, Slayer og Red Warszawa.

Outsideren har i år den store fornøjelse at være at finde blandt publikum. Vi vil lave interviews, reportager og anmeldelser, og løbende lægge dem på Outsideren.dk under vores kultursektion nederst på siden.

Så er du til metal, eller kunne du tænke dig et indblik i, hvad det er for en verden, man lukkes ind i på festivalen, der med egne ord bugner med ’underholdning, ond kunst, djævelske hangouts og forvreden metal’, så hold øje med vores dækning af begivenheden, der siden 2010 har tiltrukket headbangere fra hele verden.