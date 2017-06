Min metode er uhyre enkel og effektiv. Den får flagermusene i hovedet til at falde til ro, og jeg laver den overalt – liggende, siddende, stående eller mens, jeg går tur.

Inspirationen til øvelsen fik jeg, da jeg hørte en japaner sige:

“I Østen har vi tunge fødder og lette hoveder.

I Vesten har I tunge hoveder og lette fødder. Derfor vælter I så let”.

Øvelsen går ud på at gentage ordene: “Tunge fødder, let i hovedet, tunge skuldre”, og jeg kombinerer gerne dette med en lille grounding, hvor jeg står helt stille og forestiller mig, at de blytunge fødder slår dybe rødder ned igennem asfalten og jorden. Så bliver jeg bliver til et egetræ, som intet kan vælte. Jeg plejer bruger 15 minutter på øvelsen.

Hvis der stadig er en urolig flagermus, plejer jeg at stikke hovedet under bruseren med iskoldt vand.

Jeg er selvfølgelig interesseret i, om øvelsen også virker på andre, så tøv ikke med at skrive en kommentar.

Jeg har lavet denne video, hvori metoden kort præsenteres.

https://youtu.be/m5S1wu7WY_0

(Highlight linket, højreklik og klik på “gå til …”)

God fornøjelse! Jeg vil selvfølgelig meget gerne høre, om I også får lagt flagermusene til ro.