Du kan se, mærke og forestille dig, hvordan det er at brække armen. Kendetegnene viser sig tydeligt som enten gips omkring den skadede arm eller en knogle ud af position, der nærmest penetrerer den tynde hud. Og sådan er det med fysisk sygdom. Hvad enten det er brækkede knogler, knuder i kroppen eller sår i munden. Det kan ses, mærkes og måles. Som at finde et hår i suppen.

Sådan er det desværre ikke med psykisk sygdom. Det er, som at forklare en blind, hvordan verden ser ud. Kun gennem gensidig respekt og tillid samt fuldstændigt overblik og indsigt kan sygdommen ses, undersøges og forstås. Og det er desværre som om, at den offentlige debat i medierne såvel som Folketinget overser de stadig voksende udfordringer, den danske psykiatri står i. Både på makroniveau hvor de økonomiske rammer ikke hænger sammen med de nuværende og fremtidige udfordringer. Men også helt nede på mikroniveau, hvor der ofte er lange ventetider og alt for lidt tid til hver enkelte patient.

Jeg beskylder ikke den enkelte behandler, for ikke at gøre det bedste de kan. Nej skylden og ansvaret ligger hos politikerne. For det er dem, der styrer sundhedssystemet oppefra, og dem der sætter rammerne. Hvorfor er det stadig ikke gået op for beslutningstagerne, at psykisk sygdom er lige så reelt som fysisk? Og hvis det er, hvorfor kan man så ikke se det på kistebunden?

Der er mange gode argumenter for at prioritere det psykiatriske system mere. Der bruges ca. 20,1 mia. kroner på psykiatrien i Danmark. Til sammenligning bruges der i det samlede sundhedssystem 155,1 mia. kr. Så ca. 13 % af de samlede sundhedsudgifter går til psykiatrien. Jeg skal ikke vurdere, om det er en skæv fordeling. Det jeg bare gerne vil sætte en tyk streg under er, at der er brug for større opmærksomhed på, at antallet af psykiske patienter i et system, der mangler ressourcer, i dag og fremover fortsætter med at vokse. Og at det er og bliver en kæmpe udfordring, der skal løses.

Eksemplerne på problemet står i kø i et ellers velfungerende, dansk sundhedssystem. Som de alt for mange voldelige episoder på psykiatriske afdelinger rundt omkring i landet. Manglen på sengepladser, så psykisk nedbrudte personer afvises fra indlæggelse. De lange ventetider der gør, at de syge får det værre af at vente på udredning. Og sidst de talrige, offentlige advarsler fra det lokale ansvarshavende personale rundt omkring i form af fælles opråb.

Regionerne kan økonomisk ikke følge med. Og det har voldsomme konsekvenser. På den psykiatriske afdeling i Risskov i Aarhus har der i 2016 ifølge Jyllands-Posten været 551 episoder med vold og trusler mod personalet. Det er godt 21 episoder hver anden uge. Så det er ikke kun de syge, der rammes af et udtømt psykiatri, det er også sunde og raske sygeplejersker, sundhedsassistenter og læger på arbejde.

I begyndelsen af 2017 blev der afholdt et krisemøde ovenpå de mange voldsomme hændelser i Risskov. Her udtalte Bent Hansen, regionsformand i Region Midtjylland, der flere gange offentligt har talt om problemerne i psykiatrien at:

“Det er et kompliceret og svært område (psykiatrien), hvor man skal lytte til fagligheden. Men man skal også erkende, at vi er i en økonomisk virkelighed, hvor økonomien er stram”.

Ja, økonomien er stram og står slet ikke på mål med de nuværende og kommende udfordringer. Kritikere vil måske tænke, at Bent selvfølgelig altid er på jagt efter flere skattekroner til sin region ofte uden egentlig at have brug for dem. Og at der bare skal effektiviseringer og moderne teknologi til, så vil det lykkedes også at få psykiatrien til tops uden flere penge.

Men hold nu op og se realiteterne i øjnene. Sådan fungerer det ikke på dette område, der er båret af menneskelige og intellektuelle kvaliteter. Jeg anerkender, at der er processor, IT-systemer og organisatoriske omstruktureringer, der kan forbedres og føre til større kvalitet for færre penge. Men i psykiatrien er det jo ikke administration, der er vigtigst.

Det er menneskene, samtalen og tiden. Og man kan ikke forkorte en samtale mellem behandler og patient uden at det får negative konsekvenser. Det vil sandsynligvis betyde, at det samlede behandlingsforløb bliver længere. For det allervigtigste redskab i udredningen og behandlingen er gensidig respekt, tillid og et fuldstændigt, indsigtsfuldt overblik. Og det vil der blive mindre af, hvis man forsøger at effektivisere den psykiatriske behandling og tage tiden fra samtalen.

Væk offentligheden, styrk debatten og indse, at psykiatrien i Danmark har brug for hjælp og omtale. Tag emnet op i Debatten på DR2 for eksempel. Jeg er sikker på, at der er både tid og seere til det.

Hilsen en patient i psykiatrien, der stadig kæmper for fremtiden og en vej tilbage til livet.