Mit navn er Jannicka Jeg er 36. Og ny blogger hos outsideren.

Er det populært at være psykisk syg? I 20erne læste jeg en artikel i et blad, hvor en kvinde, der var psykisk syg, udtalte, at det at være psykisk syg var det normale, og jeg besluttede, at så ville jeg være psykisk syg, for så var jeg normal.

Sidenhen har jeg fundet ud af, at der er andre veje, at blive normal på, blandt andet ved at lære de normale sociale færdigheder, fx interaktionen med andre mennesker og hvor tæt man går på andre.

Jeg har i mange år, synes jeg selv, sagt for meget. Eller for lidt. Været for kold. Eller for varm. Selv med de venner, jeg har nu (efter mange intens arbejde med mig selv og de sociale færdigheder), oplever jeg, at vores relationer godt kunne trænge til en makeover, og jeg undrer mig konstant over, om der er et eller andet jeg ikke forstår. Fx bare at ”take it easy”.

Måske har vi det alle sammen sådan? Måske siger vi det bare ikke. Og hvor går grænsen mellem syg og normal? Det er nogle af de ting, jeg vil skrive om i min blog.

Vi kan alle blive ramt af psykisk sygdom under de forkerte omstændigheder, og de omstændigheder har for mig været seksuelle overgreb, mobning, og splittelse mellem forældre og stedforældre. Samt hash og alkoholmisbrug.

Jeg har haft mange forskellige diagnoser, i dag er det skizofreni.

En af de ting der hjælper mig, er at tale med andre om mine issues, og her har jeg en god veninde, der er uundværlig – og jeg tror på, at mange flere kan og vil få det bedre af at tale med hinanden. Næstekærlighed. Men det kræver at vi er ærlige og modige, og det er jeg.

Udover at være ærlig og modig er jeg kreativ, og har som purpose at røre folk og ændre verden gennem min kunst – måske vil du se nogle billeder. Jeg arbejder i et køkken, og jeg er generelt rigtigt glad for sund mad. Og så dyrker jeg yoga, er uddannet en af os ambassadør og ark kursist.

Hvad er min mission med at skrive? At der altid findes håb for at komme sig…:

Som 25 årig sad jeg på et kollegieværelse, uden venner, uden penge, med nylig diagnose og mange års ubearbejdede problemer. I dag lever jeg et tilfredsstillende og meningsfuldt liv, hvor der hele kommer nye udfordringer og muligheder Jeg gjorde det, at jeg besluttede at tage mig sammen, at rydde op i mit liv, og selv om det i mange år har føltes som om jeg var på arbejde konstant, belønner det sig nu, hvor jeg i højere og højere grad kan nyde de muligheder, mit arbejde har skabt. Netop mulighederne, håbet, er hvad jeg vil være med til at skabe hos andre. Jeg har prøvet lidt af det hele og ved, at uanset om man er selvmordstruet eller hører stemmer er der håb. Og selv om det i starten kun er baby skridt er det altid for sent at give op.

Som jeg er blevet ældre søger jeg ikke lige så meget efter at være populær, som at kunne lide dem, jeg er sammen med – jeg har haft en borderline diagnose i mange år, men tror den er delvist modnedes væk med alderen.

Jeg blev måske ikke populær af at vælge psykiatrivejen, men indså jeg havde brug for den. Og sådan er det tit, vi finder noget andet, end det, vi oprindeligt leder efter. Jeg fandt livskvalitet og den person, jeg havde lyst til at være. Og selv om det måske ikke er populært at være psykisk syg, ville jeg ønske, at vi alle havde respekt for vores allesammens unikke veje, for jeg tror ikke vi alle skal samme vej.

Stort kram og knus

Jannicka