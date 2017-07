Skærmen lyser op med det velkendte røde Netflix logo. Fader derpå over i sort, hvor der med hvid tekst står beskrevet, at denne serie vil beskæftige sig med selvmord, og hvor man (I USA) kan henvende sig skulle man have brug for hjælp.

13 Reasons Why er en serie på en sæson, som jeg slugte over ganske få dage.

Man følger en gruppe unge mennesker på en High School, der ikke umiddelbart har andet tilfælles, end at en pige i deres klasse har begået selvmord. Vores hovedperson er drengen Clay, der forsøger at afdække historien bag Hannahs valg.

Serien er udarbejdet med udgangspunkt i romanen af samme navn, som jeg dog ikke har læst; og det er ikke en serie med en afsløring om en sammensværgelse, hvor det i sidste ende viser sig, at Hannah ikke begik selvmord, men måske faktisk blev myrdet – slet ikke.

Gennem 13 kasettebånd som Hannah har indtalt sin historie på, giver 13 Reasons Why et råt og uforsødet indblik i de ting og episoder der kan lede til, at et menneske vælger selvmord som den eneste vej ud. Det er et indblik i, at det aldrig kun er selvmorderens familie der bliver berørt af begivenheden, men at et sådan valg, har tråde og fangarme ud over alt.

Der er intet rosenrødt eller forskønnet ved denne serie – den er seriøs og brutal – og den berører tunge emner som vold, misbrug, voldtægt, depression, identitetssøgen, mobning, seksualitet, sociale medier, selvskade og selvmord, som kan gøre det til en serie fyldt med triggers.

Det er emner som vi i det daglige ikke ønsker at give taletid, og det er emner som vi helst ikke vil snakke med vores børn om, og sommetider heller ikke vores venner – og det er de vigtigste emner i verden at tage op; de hverken kan eller skal ties ihjel.

Hvornår er en voldtægt en voldtægt?

Hvornår er det for sjovt, og hvornår bliver det mobning?

Er jeg alene med de tanker der fylder mit hoved?

Ville mine forældre nogensinde forstå?

Er jeg overhovedet god nok?

Hav in mente, at serien her, kun er én historie. Jeg er selv blevet mobbet, men har ikke begået selvmord. Sommetider er der ikke lige præcis 13 grunde til, at folk vælger den vej som de gør – tit kan man ikke pinpointe nogen årsag overhovedet.

Man kunne forestille sig, at Hannah ville blive fremstillet som en form for helt, da hun jo netop udstiller de mennesker der har gjort hendes liv til det, det ender med at være, men det gør hun heldigvis ikke. Hun er egoistisk, selvoptaget, og opgivende, på en måde som vi vist alle kan nikke genkendende til på et eller andet tidspunkt i vores liv – hun er ikke en hellig matyr i sin død. Til tider virker hun endda irriterende, og man når flere gange at stille spørgsmålstegn ved hendes adfærd. Som når hun forventer at Clay kan læse hendes tanker, og bør agere ud fra dette, så det er igen noget jeg selv kan nikke genkendende til. At man ønsker hjælp og anerkendelse, uden at skulle bede om det.

Serien kan komme til at tegne et forsimplet billede af de portrætterede episoder, men nu er det også ’bare’ en underholdningsserie baseret på en fiktiv roman, og ikke en fagligt funderet psykologisk undersøgelse.

Til trods for dette vil jeg stadig anbefale denne serie til alle forældre, for den er et godt oplæg til diskussion, hvis det er svært at starte en samtale. Jeg ville gå så langt som til at foreslå, at den kunne blive vist i vores folkeskoler, som en del af en almen uddannelse. Oftest ved de unge ikke hvad de skal gøre, eller hvor de skal hente hjælp – eller hvordan de skal bede om den – og det er vigtigt at italesætte de tanker de går med. Ligeså vigtigt er det, at italesætte eventuel uhensigtsmæssig adfærd og behandling blandt de unge. Ved de hvilke konsekvenser og betydninger det kan have når man eksempelvis spreder rygter? Behandler de hinanden ordentligt?

Serien stiller spørgsmålstegn ved hvor meget vi egentlig ser hinanden. Hvor meget vi er optaget af vores egen kage, og hvor lidt der muligvis skulle til, for at kunne gøre en forskel.

Livslinjen i Danmark sidder klar mellem klokken 11.00 og 04.00, årets 365 dage på telefonnummer 70 201 201.