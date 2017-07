Min mormor dør i november i en alder af 73 år, den bedsteforælder, som har betydet allermest for mig, og endda uden at fejle noget, men i det mindste ser det ud som om, at hun har fået en meget stille og rolig død. Ifølge min morfar har hun siddet inde i et lille værelse med strikketøj og en kop kaffe på bordet. Hjertet er bare gået i stå. Savner hende stadigvæk den dag i dag.

Efter grundforløbet i 1.g bliver vi kaldt ind til en samtale hos vores studievejleder med henblik på at høre, hvordan man har haft det i løbet af det første halve år i gymnasiet.

Jeg husker tydeligt mig selv sige, at jeg føler jeg har været i et stort sort hul, mange mennesker at forholde sig til, nye fag og flere opgaver end jeg har været vant til. Desuden er det ikke en fantastisk klasse, der er ikke det største sammenhold. Jeg har været meget nedtrykt flere gange og tænkt på at finde noget andet at give mig til, men jeg vælger alligevel at tage kampen op og fortsætte.

I 2.g bliver hele situationen værre, og man kan vel næsten sige, at jeg havner i en eller anden form for livskrise.

Jeg fylder 18 år i starten af skoleåret, og pludselig hænger min verden ikke sammen længere. Jeg bryder sammen foran min tysklærer og flere i min klasse har bemærket, at jeg har forandret mig og ikke virker som mig selv længere. Den ellers normalt smilende og positive pige er forsvundet.

Jeg bliver kaldt til samtale hos studievejlederen, som i den forbindelse kontakter skolepsykologen, for at få snakket om de ting, der rør sig indeni mig med henblik på at give mig troen på mig selv tilbage igen.

Jeg får pludselig meget fravær, afleverer ikke opgaver til tiden og er en meget stille mus i timerne. Karaktererne ligger også i den lave ende i de fleste fag.

Men pludselig er det som om, at der sker en positiv forandring hos mig, således at det gode humør og mit faglige engagement vender tilbage. Mine karakterer forbedres, og alt er mere lyst i min verden.

I begyndelsen af gymnasiets sidste år, tager jeg kørekort og er meget lykkelig efter at bestå i andet forsøg. Jeg bliver altid frygtelig nervøs til eksamen og andre sammenhænge, hvor jeg skal bedømmes, hvilket helt sikkert er årsagen til, at den første køreprøve ikke går efter planen + at den foregår i en anden by.

I 3.g bliver mine forældre skilt, og jeg krakelerer igen, og i lang tid vil jeg ikke kommunikere med min far. I dag har jeg affundet mig med det hele, og at mine forældre ikke finder sammen igen. Det vigtigste for mig er, at de begge to har det godt. Jeg går igen til psykolog i 3.g, og hende er jeg meget begejstret for. Hvis ikke jeg havde mulighed for at få samtaler med hende, ja så er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg fik min studentereksamen.

Eksamenstiden er hård, og jeg ser blot frem til at få det overstået og få studenterhuen på hovedet. Jeg er helt ulykkelig den aften, hvor det bliver offentliggjort, hvilke fag vi skal til eksamen i – specielt pga de mundtlige fag.

Skriftlig eksamen i matematik, tysk og dansk, hvilket faktisk er helt fint med mig.

Mundtlig eksamen i fysik, engelsk, dansk, AT og historie.

Eksaminerne går virkelig forskelligt.

Jeg er næsten overbevist om, at jeg vil dumpe fysik, da underviseren ikke har været god til at forklare sig i et fornuftigt sprog, men jeg ender med at få 4 og er enormt glad og taknemmelig. Desuden er jeg helt vildt overrasket over min resultat i historie, da det aldrig har været min stærke side, men jeg får 10 i emnet nazisme.

Min afsluttende eksamen i mundtlig dansk går helt galt med et 02, men kort tid efter skal vi ud på studenterkørsel og kan samtidig glæde mig over, at der ikke er ret mange, som har klaret det godt. Det var en meget dårlig censor, som ikke lod en snakke færdig!

Jeg ender med et gennemsnit over middel og er så glad for, at jeg har gennemført gymnasiet.

Ellers husker jeg gymnasietiden som fyldt med fester, en sød kæreste, fed studietur til Athen, arbejde, spændende fag som tysk, matematik, psykologi og religion samt en sjov studenterkørsel.

Med vilje er der vej!