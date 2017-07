På opfordring fra Tomas, vil jeg beskrive hvordan jeg fik det bedre.

Der har været en række vendepunkter i mit forløb, hvor jeg har taget en u-turn og en ny retning i livet.

Lad os starte fra begyndelsen. Jeg har kæmpet videre pga. håb, håb fra politikere der mente, at recovery var muligt, håb fra musikere der talte mit sprog, håb fra citater der udtrykte en følelse i mig, en værdi jeg ville leve efter.

Så kom mødet med psykoterapeuten Eigil Asanta. Han lærte mig at mærke efter hvilke mennesker og ting, der var gode for mig, og lærte mig at skabe mit liv derefter. Jeg valgte således at droppe ud af den universitetsuddannelse, jeg gik på, flytte, lade mig hjælpe af psykiatrien, opsøge væresteder og arbejde med tidligere relationer for at forstå, hvorfor jeg havde det svært. Jeg har prøvet en masse forskellige ting for at finde ud af, hvad jeg synes der var bedst.

Så startede jeg på synge- og dansedaghøjskole. I et halvt år, fuld tid. Den intense motion skabte grobund i mig for videre udvikling, idet Eigils råd kom ned i kroppen (jeg har altid troet på min krop idet jeg har dyrket meget motion, også som barn), og jeg begyndte at tro på dem.

Jeg startede ligeledes med at tegne igen, noget jeg også elskede som barn, motiveret af nogle frivllige på værestedet transmogriffen, der roste mig, og jeg huskede mens jeg sad og tegnede og blev rost, at jeg også glædedes over dette som barn. Så jeg begyndte at tegne igen, og i dag har det udviklet sig til intuitive akrylmalerier.

Så er det mit bofællesskab, Askov Møllehus. Her blev jeg ikke mobbet, der var ingen vold, men ren kærlighed: at få opfyldt alle mine behov, at have tid og ro til at summe over det hele (fx indlæggelserne) og at komme mig. En tryg base at handle ud fra, fx mod til at tage til en af os uddannelse og ark kurser. Askov er mit hjem, men jeg har også andre hjem, et kreativt, et spirituelt, et teoretisk og et menneskeligt. En af os er mit menneskelige hjem, ark mit teoretiske, musicon kunstforening mit kreative.

Og så mindfulness centret, hvor jeg dyrker yoga. Det er mit spirituelle hjem. Mindfulness bygger bro mellem at søge indad og mærke efter, hvilket jeg lærte af Eigil og at søge ro.

Det har også hjulpet mig meget at gå til psykoeducation og lære at få sygdomserkendelse, jeg har fx lavet en kriseplan, jeg tyer til, når jeg har det dårligt, i form af strategier, jeg ved virker.

Og så har mine veninder og kærester gennem tiden lært mig at elske mig selv, og tro på kærligheden; man siger hvis du ikke elsker dig selv, kan ingen andre elske dig. Og det er sandt. Men hvis man ikke har elsket sig selv fra start, kan det godt være svært at finde tilbage til at elske sig selv igen. For mig har det hjulpet at ”lade mig selv være”, både negative reaktioner, men også være tålmodig med min udvikling og tage alt i det tempo, jeg er klar til. Netop mine venner har jeg samlet efter et Anne linnet citat.

Knus Jannicka

Note: musik: rasmus seebach, xander, clemens, julie maria, sys bjerre, robyn, karen, anne linnet, aura, medina, nik og jay og tina dickow

Citater: D”et er altid for sent at give op”, “Tenderness will move the world”, “Efter kærlighed kommer mere kærlighed”, “You are never gonna survive unless you get a little crazy”, “Patience is a virtue”, “Intet er umuligt for den, der bærer viljen i hjertet”, “Kaldte du mig for ven engang, så er jeg det nok endnu”, “Det er på vilde buske, at verdens sjældne blomstrer gror”, “Man øver sig og bliver langsomt bedre til at gå og skelne mellem sandheder og løgne”.

Strategier: give indre barn det brug for, jeg støttende musik,” årh pyt” til de ikke når eller får med, tænke positivt om andre, rosedagbog for ALT der går godt(jeg lavede lækker mad og fik ros for det, jeg tog mig sammen og ringede til en gammel veninde osv) og at berolige mig selv, når jeg har det skidt, fordi jeg ved, det går over igen.