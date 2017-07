Hvis jeg siger “gør det dårligt”, er der en chance for, at jeg kommer i gang med et projekt, som jeg ellers ville undvige eller droppe. Det er et godt mantra, jeg har fundet i en artikel om angst. Let at huske, sjovt og effektivt.

Da jeg var ung og forsømte det ene forår efter det andet med eksaminer, sagde min mor: “Gør dit bedste, mere kan ingen forlange”. Et råd som jeg selv har givet til mine børn. Men hvad er mit bedste? Bliver det nogensinde godt nok? Er jeg overhovedet god til noget? Lægger det velmente råd op til perfektionisme og præstationshalløj? Er det helt uegnet for en som mig, der er psykisk sårbar – og har svært ved at tage mig sammen til noget som helst? Jeg ved det ikke. Måske er rådet om at gøre det dårligt bedre, selv om det jo kræver lidt forklaring. Jeg har fået lejlighed til at afprøve det.

I går gik min energiske frue, der lige har fået sommerferie, nemlig i gang med projekt male stuer (ikke malet i 14 år). Jeg gjorde alt for at undvige. Kunne slet ikke overskue projektet, alt forarbejdet med pap og tape, indkøb af maling, ruller og Polyfilla, dårlige skruetrækkere, nye i Silvan, osv. Jeg hjalp kun lidt til med at flytte tunge møbler. Da stuen var ryddet sagde fruen: “Vi burde næsten få afhøvlet gulvene, nu møblerne er væk”. Hun kunne ligeså godt have slået mig med en forhammer. Endnu et projekt med en masse forhindringer og besværligheder. Jeg meddelte, at jeg var svimmel og tog en laang “morfar”.

Men sent i aftes lagde vi en realistisk slagplan. Jeg tilbød at vaske lofter og vægge i dag. De er næsten sorte – især omkring brændeovnen.

Her til morgen lavede jeg en undvigemanøvre ved at gå på Facebook. Indrømmet! Men det var faktisk godt, for jeg fandt nedenstående artikel. Og efter at have læst den lykkedes det mig at gribe afvaskningen an med et minimum af præstationangst og hysteri. Jeg fulgte rådet om at gøre det dårligt. Sagde til mig selv: Skidt med, at alt skidtet ikke kommer af. Bare det meste gør. Eller noget af det. Det perfekte er det godes værste fjende…

Da jeg først kom i gang med at tørre skidt af væggene og loftet med en fugtig gulvklud, blev jeg rolig og nærmest opstemt. Der er noget sundt og meditativt ved sådan en praktisk opgave, man er fokuseret på.

Da fruen stod op, var hun begejstret over min indsats. Hun tog en lille youtube-video til evigt eje. Ligger nederst på siden.

Engang skrev jeg et blogindlæg med titlen “Du lever også, mens du vasker op!”. I dag har jeg så overført det til afvaskning af vægge og lofter. Jeg bruger tid (liv) på det, så hvorfor ikke gøre det til en positiv oplevelse, der godt må tage tid – i stedet for at gribe det an med hævede skuldre og sammenbidte kæber som noget, der skal overstås hurtigst muligt?

Rådet om at gøre det dårligt er blot et af mange i denne glimrende artikel:

http://videnskab.dk/krop-sundhed/saadan-overvinder-du-angst-og-bliver-mentalt-staerk

http://outsideren.dk/2017/01/13/du-lever-ogsaa-mens-du-vasker/

https://youtu.be/LVdxRb_n_dc