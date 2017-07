Jeg hedder Sander Andersen og er 27 år gammel.

Jeg blev henvist til psykiater i år 2014 af min daværende læge, da hun mente at jeg så helt åbenlyst psykisk syg ud. Henvisningen blev starten på et verificerbar helvede, som kulminerede i en fejldiagnose på skizofreni.

Jeg fik konsultation hos Kirsten Ilkjær tidlig år 2015 og jeg skulle bare udfylde et svarark til første konsultation, hvorefter hun kunne fortælle mig hvordan jeg havde det. Desangående min sindstilstand, gik det ret hurtigt op for mig, at det var hende der havde magten og dermed hende der bestemte hvordan jeg havde det. Jeg udfyldte et spørgeskema om generaliseret angst, som hun ikke brugte til noget videre, for da jeg begyndte at snakke om hvor grufuld jeg blev mobbet på Syddansk Universitet, blev jeg prompte diagnosticeret med paranoid skizofreni.

Det var én enkelt lille ting der gjorde hele udslaget: Jeg fortalte Kirsten at jeg hørte stemmer om aftenen, når jeg var fysisk og psykisk træt, men da psykiateren ikke var bekendt med hypnogogia, da blev jeg altså diagnosticeret med paranoid skizofreni.

Hun var et utroligt ubehageligt menneske. Læs blot nogle af folks anmeldelser af hende her: http://vaelglaege.dk/behandler/kirsten-ilkjaer/

Og hun var så afsindig provokerende til dialogsamtalen, at påstå at jeg var paranoid fordi jeg mistroede hendes diagnose – og det er til trods for at overlæge Bent Nielsen afkræftede diagnosen paranoid skizofreni!

Usympatisk og uhjælpsom… Det kan jeg i hvert fald skrive under på. Hun svigtede mig i et af de sværeste perioder i mit liv og gav mig ingen brugbar hjælp overhovedet. Hun sendte mig til TIT og så fik jeg hjemmehjælp på. Ja, som rask 27 årig skulle man pludselig have hjælp til at handle ind og rydde sit ellers pæne hjem med designer tæpper og dyr elektronik op. Ergoterapeuten Rie opfordrede mig endda til at droppe ud af studiet og søge forhøjet kontanthjælp til paranoid skizofreni.

Jeg droppede ud af studiet til sidst, da jeg ikke kunne klare presset mere og så søgte jeg ind på Århus universitet, men det kunne jeg heller ikke klare. Mobberne og psykiatrien havde helt slukket min passion for at blive fysiker.

Der gik ikke så længe efter, at jeg begyndte at ryge heroin og jeg kæmper fortsat med traumerne fra min tid i psykiatrien og på Syddansk Universitet. Det er svært at stoppe med at ryge heroin, da det er ekstremt vanedannende, men jeg får det bare så dårligt når jeg tænker på Kirsten Ilkjær og psykiatrien i Danmark. Jeg får panikangst ved tanken om, at jeg måske bliver indlagt igen, da jeg har WPW, som er en hjertesygdom, der gør at jeg ikke kan tåle antipsykotisk medicin. Jeg dæmper angsten og de mange følelsesmæssige smerter, som traumerne har givet mig, ved at ryge heroin. Når man ryger heroin, føler man sig uovervindelig og man bliver ligeglad med alt.

Jeg kan godt sige jer, at det var en øjenåbner for mig. Efter episoden med Kirsten Ilkjær og det øvrige personale i psykiatrien, der følte jeg virkelig at jeg havde set den mørke side af danske læger – bagsiden af medaljen, så at sige. Selv i dag, tre år efter, føler jeg ikke at jeg kan stole på min læge og jeg har skiftet lægehus tre gange i alt, fordi jeg blev mistroisk over noget som min læge havde sagt. Min underbevidsthed tænker at der findes en potentiel Kirsten Ilkjær i alle læger og man ved ikke hvad man skal sige eller gøre, før vedkommende “snapper” og ser sig gal på én. Det er noget jeg har tænkt meget på i forhold til Kirsten – hvad skete der lige der? Indrømmet… så kom jeg jo faktisk til at kigge på hendes numse, da hun rejste sig op og det så hun, men det bør vel ikke retfærdiggøre så uprofessionel behandling af en patient? Måske kun i psykiatrien… Der er så mange skrækhistorier – og som insider og outsider – kan jeg afsløre at skræmmende mange historier er ægte.

Hvis ikke jeg havde læst Peter C. Gøtzsches indlæg, så tror jeg aldrig at jeg havde fået overskud til at sige fra overfor psykiaterne og melde mig helt ud af systemet. Jeg mener det er vigtigt at sige fra, for ellers bliver folk ved med at trampe på dig, til du er helt færdig.

Psykiatrien er et mærkeligt sted, hvor du risikerer at blive psykisk (gaslighted) og fysisk misbrugt af personalet og end dog slået ihjel af massive mængder antipsykotisk medicin.

Og husk…

For hver psykiater der giver dig en fejldiagnose, står der 10 klar til at bakke op om deres kollega og du slipper aldrig af med dine diagnoser igen. De vil altid figurere i din journal. Selvom de siger til dig, at diagnosen ikke længere er aktuel, så kan de stadigvæk bruge den imod dig – hvis nu de begår fejl – eller for at underbygge nogle af deres syge påstande.