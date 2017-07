Hvordan hjerte smerte kan udløse social angst og hvad man gør ved det…

Min kontaktperson siger jeg har de samme problemer som normale, men i større grad, måske fordi jeg altid har været sensitiv.

Efter jeg er startet med at male igen har jeg virkeligt kommet ind til nogle af de problemer, jeg har haft i mange år, blandt andet social angst.

For to år siden fandt jeg ud af at en tidligere veninde var død, året efter døde endnu en tidligere veninde, og dette satte gang i tanker som ”hvad kunne jeg have gjort anderledes”, ”nu er det endegyldigt, jeg kan ikke rette mine fejl”. Åbenlyst er lektionen selvfølgeligt, at man skal værdsætte folk mens de er her og rydde op i sine relationer, mens man har dem.

Og det vil jeg gøre fremover. For ting, der sætter sig i hjertet, som ikke bliver bearbejdet går det hårdt og bange.

Så i dag turde jeg face mine følelser om den første veninde, og det var rigtigt rart endeligt at gøre det, for jeg fandt blandt andet ud af, at hun ikke havde været så god en veninde endda, faktisk begge to. Og jeg fandt også ud af, at jeg i relationen til andre mennesker, mænd som kvinder har været fanget i et spænd mellem at spille kostbar og at være stalkende, noget som især viste sig med den første veninde, og i et spænd mellem at være den gode veninde, der hjalp folk ud af destruktive forhold, og være mig selv nærmest og passe på mig selv, noget som især viste sig i relationen med den anden veninde. Disse spænd er noget som mange kvinder oplever, men jeg følte dem bare meget stærkere.

Nu er de begge døde. Og jeg har grædt, jeg har været bitter, jeg har forsøgt at finde svar. Men jeg har ikke facet mine følelser omkring relationerne, men bare båret problemerne videre til nye relationer, tænkte hvis jeg mødte en perfekt, ville jeg kunne åbne op og snakke om det hele og komme videre. Men alt er ikke sort og hvidt. Og ingen perfekte findes. Så jeg måtte ind og stå alene, at møde mig selv, og jeg besluttede, efter at have skrevet meget ned, at jeg vil gøre, som min tidligere kontaktperson har sagt, at jeg skal sige årh pyt og komme videre. For jeg kan ikke blive ved at hænge fast i fortiden.

Og jeg følte at min skal omkring mig sprang, at jeg nu ikke er socialt angst. For det der har gjort mig socialt angst er en række af hjertesmerter, jeg ikke har fået bearbejdet og som er blevet til en form for sandhed om, at andre ikke kan lide mig, og at jeg ikke duer til det sociale, og dette bliver en ond cirkel.

Så farvel ex veninder, døde som levende. I 20erne er man usikker og finder venner der kan bekræfte en, nu er jeg fyldt 30 og finder veninder, der er forskellige fra mig, som kan lære mig noget, og det er det jeg vil fokusere på.

Som en tidligere veninde sagde: hellere en god trekant end en ond cirkel.

Og så vil jeg prøve at bruge hvad jeg har lært i diverse arbejdsprøvninger, nemlig de normale sociale færdigheder, som jeg holdt oplæg om på netop ark, som også huser kunstkurset (super tak til ark), og fik ros for var autentiske, fordi de var selverfarede og brugbare i folks egne liv:

1. Fokuser på dine ressourcer. Både overfor dig selv og i samspillet med andre. I stedet for Hej, jeg hedder Janni, jeg har de og de problemer, og har været indlagt 20 gange, så hej, jeg hedder Janni, jeg maler og tegner, jeg arbejder i køkken og dyrker yoga.

2. At indrømme behov for nærhed. At tvinge sig selv til at være social, og fx at opbygge venskaber, selv om man investerer noget, man aldrig ved, om man får tilbage. Men fordi det er livsbekræftende og uundværligt at være social.

3. At vælge sine kampe: fx at trække sig ved vold, bagtalen og mobning, hvis man ikke ønsker det, eller at finde ud af, hvilke værdier man har (via hvad der adskiller en fra andre og hvad ens krop vil være med til), og så kæmpe for dem, ikke alle andres værdier.

4. At tage hvad man kan bruge og smide resten væk, fx at ikke tage imod råd fra alle, men sige det man vil snakke om til få udvalgte, som man stoler på. Og fx bruge mindfulness til at “defragmentere”, når man har lytte til for mange råd fra andre.

5. At holde sine aftaler med andre, fordi det opbygger og skaber tillid, i stedet for fx at være hende der altid aflyser. Hvis man ikke kan, så sige det inden man laver aftalen: jeg kan ikke, jeg er dårlig, kan vi lave en aftale en anden gang.

6. At huske fødselsdage.

7. At ikke give op på forhånd eller ved modstand, selv om ens tanker forestiller sig kaosscenarier, hvor alt det grumme sker, så fx fuldføre et kursus, eller forfølge en drøm, man har sat sig for skal opfyldes.

8. At passe på sig selv, fysisk, psykisk og socialt.

Knus Jannicka