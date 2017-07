Min gode ven Bente Skat beskriver i dette digt den forvirrede, omtågede tilstand, mange oplever ved indlæggelse. Jeg kan godt lide hendes præcise, ordknappe måde at skrive på.

“En morgen omkring kl 04 på RH.

Vågner, jeg har rasende ondt.

Jeg har det ikke bare varmt

Jeg stangsveder.

Ser mig omkring

Hvor er jeg?

Jeg har hvide skærme og en væg omkring mig.

Ser en dør, hvor der står nr 2 på.

Hvor er jeg?

Jeg er på et hospital konkluderer jeg.

Hvilket hospital?

Hvad er der sket?

Jeg skal i den grad tisse.

Her er ingen klokke.

Har glemt, om natten må jeg ikke gå uden følge.

Jeg falder jo så let.

Her er ingen klokke.

Hvor jeg?

Jeg faldt i går.

Jeg må finde et toilet.

Rejser mig.

Jeg kan næsten ikke gå.

Udenfor skærmen ser jeg min stok med 4 “fødder”.

Der var noget jeg kendte.

Ser en dør, der er et toilet.

Gudskelov.

Kommer i tanke om, jeg har et tlfnr jeg skulle ringe til.

Også når skal ha min morfin og oxapax.

Nej de smerter.

Jeg er jo på Affektiv Afsnit på RH

Ringer, den meget lidt talende nattevagt siger:

Jeg kommer.

Jeg kunne da lige så godt, ha sagt det er de to piller,

jeg vil have.

Det går stærkt, pillerne kommer.

Hvor folk dog tisser meget om natten.

Mens jeg har skrevet, har 5-6 mennesker været

forbi mine skærme.

Shit! Hvor væmmeligt, ikke at vide, hvor jeg er.

Jeg faldt ikke.

Jeg faldt i går”.