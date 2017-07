Jeg har en/flere usynlig(e) sygdom(me), men jeg skammer mig ikke længere over det og fortæller også gerne om det, da det er en stor hjælp for mig at få fortalt min historie, hvis folk er interesserede.

Det er svært at forklare, hvad der foregår indeni, når andre mennesker ikke selv kan se og mærke det på egen krop og ikke nødvendigvis forstår eller selv har det tæt inde på livet. Jeg kan sagtens sætte et smil på læben og lade som om, at alt er i den skønneste orden, men jeg foretrækker ærlighed, når folk spørger ind til mig, selvom jeg stadig kan blive nervøs for reaktionen – om jeg betragtes som svag, eller om der pludselig bliver taget afstand til mig.

Hvis man har en brækket arm, er man jo ikke i tvivl om, hvad det drejer sig om, men når det kommer til psyken, er det en helt anden snak, da man ikke kan se det.

Desværre kan det være rigtig svært at få hjælp og selv opsøge hjælpen, fordi man kan være nervøs for at blive mødt af fordomme og ikke blive taget alvorligt, samtidig med, at det kan være en hård kamp at få den nødvendige hjælp i systemet. Jeg har mærket det på egen krop og er med tiden blevet bedre til at udtrykke mine ønsker og behov og har overordnet set positive oplevelser med det psykiatriske system, men kender til mange, der er blevet tabt og overladt meget til sig selv. Jeg har dog også oplevet et par fejlbedømmelser både fra min egen og de professionelles side, hvilket har skabt nogle situationer, som godt kunne være undgået.

Det er svært at leve med en usynlig sygdom, da livet har forandret sig meget for mig, og der er mange ting, som er blevet svært for mig nu. Lige nu kan jeg ikke passe et arbejde eller tage en uddannelse, men måske ændrer det sig med tiden. Små ting, som for andre synes ligetil, kan for mig være temmelig uoverskuelige, da jeg konstant er på vagt og derved bruger rigtig meget energi hele tiden + angsten kan hæmme mig i at udføre planlagte opgaver. Jeg er nærmest kronisk træt og mister hurtigt koncentrationen.

Der er ikke to dage, som er ens. En dag kan jeg have et rimeligt overskud og få ordnet nogle praktiske opgaver derhjemme eller have en aftale. En anden dag kan jeg være fuldstændig drænet for energi og bruge hele dagen på sofaen. Generelt har jeg behov for en del pauser i løbet af en dag, da jeg har svært ved at rumme for mange indtryk. Men jeg arbejder på ikke at lade sygdommene styre mig alt for meget, eftersom det ville føre til isolering, hvilket blot vil gøre min tilstand værre i længden.

Noget af det som hjælper mig i min hverdag, er kontakt med andre mennesker med psykiske lidelser, da man i høj grad forstår hinanden. Det foregår bl.a. på de sociale medier, og så har jeg også mødtes med nogle privat. Derudover har jeg fået nye veninder under indlæggelse. Man kan nemt komme til at føle sig fuldstændig alene med alle sine udfordringer og tanker, så det betyder meget at have nogle omkring sig, som virkelig forstår, hvad det drejer sig om.

Husk jeg har en usynlig sygdom, men jeg er ikke mine diagnoser. Min personlighed og mit liv rummer så meget mere end det, og jeg er jo heller ikke syg hele tiden.

Jeg er taknemmelig for mit støttende netværk, hvor der ikke bliver stillet spørgsmålstegn, hvis jeg aflyser i sidste øjeblik, blot deltager i en begivenhed et par timer eller har en dårlig dag.

Jeg er nået til den konklusion, at det ikke er så vigtigt for mig, om folk forstår min situation, men at jeg sætter stor pris på at blive mødt med accept.