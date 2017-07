Jeg skrev i foråret et indlæg om min fars bypass operation og hele situationen omkring den periode.

Ærlighed sætter nogens pis i kog!.. Og det vidste jeg godt det ville. For de færeste tåler oprigtig kritik. Sådan hel hudløs ærlighed… Det er ihvertfald ikke noget jeg har oplevet ret mange steder i mit liv, for vi skal jo holde facaden… Alt er godt, vi er alle venner, vi hygger os!!

Fornærmet og såret… Really?!

Det er jeg faktisk også!…

Jeg var rasende og mildest talt, pisse irriteret over hele situationen. Jeg var præsset i den grad, og jeg var muligvis ikke helt rationel, men jeg var ærlig omkring hvad jeg oplevede. Og det var ikke for at hænge nogen ud.. Men tænker dem der kender min familie, som jeg gør, måske ikke helt er så overraskede..

Jeg kan fornemme at mange, selvfølgelig de nævnte, føler sig stødt og trådt over tæerne på grund af indholdet i mit indslag.. Som handlede om, hvordan jeg oplevede at min familie håndterede, en for mit vedkommende, helt igennem frygtelig situation.

Men hey, hvem af jer har helt ærligt ikke haft følelsen af afmagt og frustration på et eller andet tidspunkt, i en eller anden sammenhæng.

Men hvem af jer har været modige eller ærlige nok til at dele følelsen? Nej vel, for det er da sølle at ha det sådan hva?!.. Det tænkte jeg nok.

Jeg står inde for min ærlighed, jeg gider ikke pakke ind mere, det er jeg færdig med. Den rest jeg har tilbage af mit liv skal sku ikke gå med flere fortrydelser, eller nederlag. Næ, jeg har tænkt mig at gøre absolut lige præcis det, jeg syntes er det rigtige.. Og ikke noget som helst andet.. Og jeg snakker faktisk med andre om de her tanker, jeg bor ikke i en ego boble med tykke vægge. Så hvis du har lyst, er du velkommen til at spørge om min mening, for jeg har helt sikkert en holdning og et svar, som jeg syntes er det rigtige!

Vh Eva.

PS. Det indlæg jeg refferer til, har nu efter ønske fået en “adgangskode” så det er et “lukket” opslag, da verden åbenbart ikke kan tåle at høre hvordan jeg oplever den!!

PPS. Den eneste grund til at, mange åbenbart, lige pludselig interesserer sig for hvad JEG mener, er at nogen alligevel har været nysgerrige nok til at finde opslaget, syntes MIN mening faktisk betyder noget alligevel, og derefter selv dele det med andre, som så åbenbart også syntes MIN mening har betydning.. Selvom jeg bare havde en dårlig dag og faktisk bare forklarede hvordan JEG oplevede det at være i et følelsesmessigt kaos. Hvis nogen ikke havde kommenteret, havde ingen haft en ide om hvem min familie er… Seriøst hvem tror i læser det?? Det er da kun os der har noget med forummet at gøre, eller dem der faktisk interesserer sig for hvad JEG mener og hvordan JEG oplever verden… Ikke en s.. Andet.

Se det som en historie, et digt, en hjerneprut, jeg er da ligeglad… Men jeg ændrer da ikke min mening på grund af det! Jeg syntes min familie var ubruglige, fordi JEG havde det dårligt… Det var det opslaget handlede om, hvordan JEG havde det… Ja for mærkeligt nok handler min blog om MIG og IKKE OM ANDRE.