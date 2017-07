Jeg har virkeligt et madmisbrug, dog ikke i så stor grad som jeg har haft før, men det er jo fordi jeg ikke kan overspise i samme grad, da jeg jo blev fedmeopereret (gastric sleeve) i november 2014 og har jo tabt mig meget siden operationen og det er super dejligt, men er ikke blevet mere glad, er faktisk bare kørt nedad siden. Jeg har siden januar 2015 været indlagt 26-27 gange og har virkeligt været så langt ude at jeg ikke ville leve mere.

Tilbage til maden, når jeg overspiser nu er det i mængder som normale mennesker spiser til et måltid, det er måske 100 gr. chokolade i stedet for 500 gr. før, det er måske 1-2 skiver brød og ikke 5-7 skiver som før. Men der er stadigvæk et misbrug, da jeg spiser med mine følelser.

Jeg bliver lidt gladere når jeg spiser, mindsker rastløshed og glemmer lige et kort øjeblik mine tanker og den situation jeg står i (føler jeg står i kviksand til halsen, og bare synker længere og længere ned)

Maden har altid været min ven, den har aldrig stillet spørgsmålstegn ved mig og har altid været der for mig når jeg var ked af det. Den har så altid også været min fjende, det er pga. den jeg har dårlig økonomi, har et dårligt selvbillede, bliver/blev mobbet/terroriseret pga. min størrelse.

Der er ingen steder der kan hjælpe mig, ”center for spiseforstyrrelser” siger man ikke har en spiseforstyrrelse når man har et BMI over 30, så skal man bare tabe sig, og i og med tvangsoverspisning ikke er i diagnosesystemet så er der ikke nogle steder i det offentlige man kan få hjælp.

Der er håb om det kommer i 2018, men det vil jeg nu se før jeg tror på det..

Jeg skriver ikke dette for at få medlidenhed eller at folk skal synes det er synd for mig, jeg skriver det som en anderkendelse af at jeg har et madproblem, og måske ved at sige det højt kan det måske fæstne sig lidt i mig og gøre jeg måske kan arbejde med det i fremtiden.

Jeg vil godt sige det højt for at andre ikke skal føle sig ligeså alene med det, som jeg har gjort det hele livet…