Angst – hvad er angst?

For mig er angsten bl.a. til stede i form af frygten for at dø, som er opstået som følge af posttraumatisk stress. Lige så snart, at jeg træder ud af lejligheden og ud i opgangen, føler jeg, at verden er farlig, og at der vil ske mig noget ondt. Det er svært at komme nogle steder uden konstant at være på vagt, for hvad nu hvis jeg støder på min ekskæreste lige pludselig, selvom muligheden er nærmest ikke-eksisterende, da manden bor på Sjælland, som jeg fik bekræftet for nyligt.

Billederne i mit hoved føles meget levende, og det er svært at tage afstand fra dem. Det er hårdt at blive ‘slået ihjel’ hver eneste dag i mine tanker og blive mindet om det traume, som jeg blev udsat for i januar 2016. Det er ubehageligt, at angsten har så meget magt over mig. En dag så jeg meget tydeligt for mig, at jeg fik skåret halsen over og anbragt på badeværelset i min lejlighed, hvor min nuværende kæreste kom og fandt mig. Nogle gange er jeg med i en ulykke, hvor jeg mister livet, og det er altid min eks, som er hovedpersonen i det. Jeg bliver hver eneste dag mindet om ham pga tanker, som pludselig opstår. Min PTSD er den angstform, som fylder allermest i mit liv.

Følelsen af ikke at kunne få vejret, det der opstår uden nogen egentlig grund, panikangst. Jeg føler ofte, at jeg er ved at dø, selvom min fornuft prøver at fortælle mig, at det ikke er muligt. Det kan fx være i bussen, når der er mange mennesker eller nogen begynder at snakke til mig. Hvis nogle opfører sig truende, eller der er optræk til et slagsmål mm. Det kommer altid meget uventet, så jeg kan ikke forberede mig på det. Hvis jeg skal til eksamen og præstere, går jeg ofte i panik.

Det er enormt ubehageligt og frustrerende, men jeg formår alligevel at holde mig i nogenlunde ro, så ingen andre kan se det, og jeg derved slipper for opmærksomheden.

Angst for mange mennesker med en følelse af at være indeklemt og bare have lyst til at flygte, socialfobi. Hvis jeg skal sige noget i både en mindre eller større forsamling – det er enormt svært for mig at være i fokus med øjne rettet mod mig, og hvis jeg sidder i en rundkreds og skal sige noget, så får jeg en hel masse angstsymptomer. At opholde mig i et storcenter, specielt i myldretiden, prøver jeg så vidt muligt at undgå. At være i et supermarked, især når jeg står i kø og folk kommer meget tæt på mig. Jeg kan godt finde på at vælge scan-selv kasserne eller stille mig lidt væk og vente, til køen bliver kortere. Eller når jeg skal være sammen med mennesker, som jeg ikke kender, hvad mon de tænker om mig?

Hvad hvis jeg kommer til at sige eller gøre noget dumt/pinligt, eller hvis folk begynder at grine?

Jeg oplever symptomer som hjertebanken, øget sved, svimmelhed, mundtørhed, indre (nogle gange ydre) rystelser i kroppen, kvælningsfornemmelser, kvalme, uro indeni, mavesmerter og vejrtrækningsproblemer.

Jeg har bare lyst til at skynde mig væk fra det pågældende sted og komme hjem i sikkerhed hurtigst muligt.

Angst kan være så mange ting og blive udløst helt tilfældigt.

Men hvorfor bliver man ramt af angst?

Det kunne være en traumatisk hændelse, der sætter sit spor i sjælen.

Angsten skal bare forsvinde, fordi den kan ødelægge det hele menneske, men man bør prøve at acceptere dens tilstedeværelse og undgå at lade den få magten over sig.

Angst dør man ikke af, selvom det til tider kan føles således, når man står midt i det.