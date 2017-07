Da jeg vognede op i morges, var jeg sikker på at det var Søndag!

Ifølge min pilleæske passede det.. selvom jeg ikke har haft for godt styr på det med at huske pillerne de sidste 14 dage.

Jeg syntes jeg havde fået styr på det igen, jeg syntes jeg følger godt med i alle mine kalendere, for der er et par stykker..

Jeg vognede op med følelsen af at være blevet glemt. Hey hvor er i allesammen, hvad laver i? Men det var jo fordi det er Mandag i dag.. Alle er jo i gang med deres liv, weekenden er slut. Men min weekend er på ubestemt tid.

Ja jeg går bare her hjemme, har hverken praktik eller arbejde at passe pt, sønnemand er hos hans far den her uge og der er meget få aftaler i kelenderen, så det gir go mening.

Jeg ved godt at jeg er glemsom og at den del af min hjerne er skadet, men så slemt alligevel??!!

Det er sket før.. Og ikke kun med en dag.. Nej, jeg har mistet uger og måneder..

De er blevet væk i min hukommelse.

Jeg har glemt dage i min søns liv, jeg er i perioder af mit liv, gået glip af livet..

Jeg har ikke været der, jeg forsvandt.

Jeg kan ikke gøre så meget ved det nu, andet end at forsøge at indhente det tabte. Men det er en umulig opgave. Man kan jo ikke spole tiden tilbage…

Gid man ku.

Men hvad ville det nytte, for jeg var der jo ikke.

Jo måske hvis jeg gik langt nok tilbage kunne jeg ændre på udfaldet og routen mit liv skulle ta.. Måske kunne jeg vælge anderledes, være klogere, stærkere og tænke mere på mig selv.

Men det er jo sagt i bagklogskabens klare lys..

Hvis jeg spolede tilbage ville mine erfaringer så følge med?! Ville jeg så handle anderledes end jeg gjorde dengang..

Åh hjerne, stop dig selv.. Det ender med at den her dag også forsvinder.. Klokken er snart tolv og jeg er stadigvæk iført nattøj, og ovenikøbet åbenbart på en Mandag..

Kom i gang for pokker, lev livet! Ikke spilde flere dage, ikke glemme tiden..

Lev for satan, lev…

Om lidt er det måske slut.

Om lidt har jeg måske glemt det igen…

Om lidt er den her dag også væk..